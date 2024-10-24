TSK'nın Orta Afrika Görevi 1 Yıl Uzatıldı

Politika

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 1 yıl daha Orta Afrika Cumhuriyeti'nde görev yapmasıyla ilgili tezkere, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda TSK'nın Orta Afrika Cumhuriyeti'nde bir yıl daha bulunmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşüldü. Görüşmelerin sonunda Türk askerinin görev süresi 1 yıl daha uzatıldı. - ANKARA