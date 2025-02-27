TÜBİTAK Reddetti, Yurt Dışında Ödüllendirildi

Politika

Milletvekili Ün: "TÜBİTAK'ın reddettiği projeler yurt dışında ödüllendiriliyor"

Milletvekili Ün, TÜBİTAK'ın reddettiği ama yurt dışında ödüllendirilen projeleri teker teker söyledi

DENİZLİ - Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, TÜBİTAK'ın reddettiği ama yurt dışında ödüllendirilen projeler ile ilgili konuşma yaptı. TBMM kürsüsünde projeleri tek tek sayan Milletvekili Ün, "TÜBİTAK'ın reddettiği projeler yurt dışında ödüllendiriliyor" dedi.

Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Türkiye Büyük Millet Meclisinde TÜBİTAK'ın da içinde olduğu kanun teklifi üzerine konuşma yaptı. Meclise sunulan kanun teklifinde Anayasa Mahkemesinin verdiği iptal kararına karşı aynı maddelerin farklı söylemler geliştirerek düzenlendiğinin görüldüğüne dikkat çeken Milletvekili Ün, "Teklifte görüştüğümüz kurumlardan biri TÜBİTAK. Bağış sistemi getiriliyor. Yönetim kuruluna geniş yetkiler tanınıyor. Bağış sistemiyle TÜBİTAK şeffaf yönetilemez, bilimsel çalışmalarda tarafsızlığını, bağımsızlığını koruyamaz. Bu düzenlemeden sonra da neler yaşayacağız hep birlikte göreceğiz" dedi.

"TÜBİTAK'ın reddettiği projeler yurt dışında ödüllendiriliyor"

TÜBİTAK tarafından reddedilen ama yurt dışında başarılara ve ödüllere yer verilen projeleri teker teker dile getiren Milletvekili Ün, "TÜBİTAK'ın yetersiz bulup reddettiği ama uluslararası kuruluşlardan ödülle dönen projelerimizden bahsetmek istiyorum. Göktuğ Altıparmak ve Seda Erol'un hastaneler, toplu taşıma araçları, okul gibi alanlarda üst solunum yolu bulaşma riskini azaltma amacıyla geliştirdikleri melisa, okaliptüs ve karanfil yağlarının havadaki bakterileri temizlemesine yönelik araştırmaları TÜBİTAK tarafından reddedildi, dünyanın en köklü bilimsel araştırmalarına ev sahipliği yapan Harvard Üniversitesi tarafından kabul edildi. Mehmet Can Dursun ve İrfan Boztepe'nin şeker hastalarının iyileşmeyen yaraları için atık yengeç ve karides kabuklarından ürettikleri yara bandı projesi TÜBİTAK tarafından reddedildi, ABD'de düzenlenen liseler arası Genius Olimpiyatları'nda dünya 1'incisi seçildi ve New York Üniversitesinden burs aldı. Emir Akdaşçi ve Ege Özlem'in daha çevreci ve basit bir hale getirilmesi amacıyla soba külü, boraks, kula volkaniti ve kül gibi atıklarla geliştirdikleri çimento projesi TÜBİTAK tarafından reddedildi, Harvard Üniversitesi, Montreal Üniversitesi ve Toronto Üniversitelerinden davet aldı. İlayda Şamlıgil, sıvılardaki su oranını mıknatısla ölçebilen ucuz, hızlı ve taşınabilir bir sistem geliştirdi; TÜBİTAK reddetti. Polonya'da düzenlenen Nobel Fizik Ödülü'ne Doğru İlk Adım yarışmasına katıldı ve 80 ülkeden gelen rakipleri arasından sıyrılarak aynı projeyle tam puanla birinci oldu, Cornell Üniversitesinden davet aldı, NASA'nın Mars roketleri projesine seçildi, Forbes Dergisi'nin geçen yıl "Dünyayı değiştirebilir" dediği 30 yaş altı 600 başarılı genç listesinde yer aldı" dedi.

Milletvekili Ün, 3 yılda 1 milyon yazılımcı yetiştirilmesi hedeflendiği ana sonuçlanamayan projeyi de sordu

Üç yılda 1 milyon yazılımcının yetiştirilmesinin hedeflendiği bir projenin de hayata geçirildiğini ancak sonuçlarının hala açıklanamadığına dikkat çeken Milletvekili Ün, "Proje kapsamında milyonlarca yazılımcı geliştirip yetişecekti. Hizmet ihracatı artacaktı. Evet, 'Uzaktan eğitimle, izlenen videolarla yazılımcı mı yetişir' diye eleştiriler olmuştu haklı olarak. Bu 1 milyon yazılımcının piyasadaki varlığını hissediyor musunuz? İstihdamına dair bir şey yapıldı mı. Zira 'tarihi bir istihdam hamlesi' demiştiniz. Nerede bu gençlerimiz? Yazılım sektöründe eşi benzeri görülmemiş bir daralma yaşıyoruz. Yazılımda dünya liderliğine yürüyeceğimiz bir devrim niteliğindeydi bu adım, bunun için öyle söylemiştiniz ama 2023 verilerine bakıyoruz, 8,7 milyar dolarlık üretimle yazılım sektöründe küresel pazarın sadece binde 1,7'sine sahibiz. Yazılım ihracatımız 3,44 milyar dolarla toplam ihracatımızın sadece yüzde 1,1'ine karşılık geliyor. O devrim nasıl bir devrimdi, bu devrim nasıl devrim? Demek ki o devrim, yapay zekanın yazılım üretebilme kapasitesini hiç hesaba katmamış ki "yazılımcı işsizliği" diye bir kavram literatürümüze girdi. Sorun tam olarak burada işte, önü arkası, bir adım sonrası düşünülmeden birtakım furyalar başlatılıyor, sonu nedir, bilen yok, iyi yazılımcıyı ülkede tutacak bir motivasyon yok. Biz bu rakamlardan mutlu değiliz, sadece üzülüyoruz, istiyoruz ki ayaklarınız yere bassın, burada konuşacağımız şeyler gerçekten yazılımda dünya devi olmaya gidecek işler olsun ama maalesef bu düzenlemeler buna hizmet etmiyor" ifadelerini kullandı.

(Bİ-MB-ÖK-Y)