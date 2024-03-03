Tugay: İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na 'Ben bundan sonra Türkiye'de hiçbir seçimi kaybetmek istemiyorum' dedi - Son Dakika
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Politika

Tugay: İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na 'Ben bundan sonra Türkiye'de hiçbir seçimi kaybetmek istemiyorum' dedi

31 Mart seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Cemil Tugay katıldığı canlı yayında CHP'nin hezimete uğradığı cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından yaşanan bir diyaloğu ilk kez anlattı. Tugay, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na "Biz neden bu seçimi kaybediyoruz? Ben bundan sonra Türkiye'de hiçbir seçimi kaybetmek istemiyorum" dediğini söyledi.

03.03.2024 08:10  Güncelleme: 08:28
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CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay, seçimlerin ardından yapılan toplantıda Ekrem İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na "Ben bundan sonra Türkiye'de hiçbir seçimi kaybetmek istemiyorum" dediğini açıkladı.

İMAMOĞLU-KILIÇDAROĞLU DİYALOĞUNU ANLATTI

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, KRT'de Gökhan Kayış ile Türkiye Meclisi yayınında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçen diyalogu anlattı.

"EKREM BAŞKAN HEPİMİZE İÇİNDEKİ ACIYI HİSSETTİRDİ"

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunun ardından temmuz ayının başında yapılan belediye başkanları toplantısından bahseden Tugay, "Ekrem Başkan kürsüye çıktı. Uzun bir konuşma yaptı ve hepimize içindeki acıyı hissettirdi" dedi.

Tugay: İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na 'Ben bundan sonra Türkiye'de hiçbir seçimi kaybetmek istemiyorum' dedi
CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay.

"BİZ KAYBETMEMESİ GEREKEN İNSANLARIZ"

Tugay, İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'na bakarak şu cümleleri kurduğunu anlattı; "Biz, kaybetmemesi gereken insanlarız. Biz doğru insanlarız. Biz çalışkan insanlarız, bu ülkeyi seven insanlarız. Biz neden bu seçimi kaybediyoruz? Ben bundan sonra Türkiye'de hiçbir seçimi kaybetmek istemiyorum"

"BEN ORADA YÜREKTEN BAĞLANDIM KENDİSİNE"

Cemil Tugay, konuşmasının devamında "O kadar içten söyledi ki açıkçası ben orada yürekten bağlandım kendisine. Ekrem başkanın başarılı olmakla ilgili kararlılığı var. İstanbul'da beraber çalışacağı insanlarla ilgili kendi tercihlerini kabul ettirme çabası var, hakkıdır" dedi.

Tugay: İmamoğlu, Kılıçdaroğlu\'na \'Ben bundan sonra Türkiye\'de hiçbir seçimi kaybetmek istemiyorum\' dedi

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Son Dakika Politika Tugay: İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na 'Ben bundan sonra Türkiye'de hiçbir seçimi kaybetmek istemiyorum' dedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Hbo Hbo: 28 gun sonra kaybedecek 12 10 Yanıtla
  • cemal aslan: Gönül hep kazanmak ister, kazanmak için de çalışmak gerekir. Beş sene boyunca yatarsan ilk önce kendi koltuğunu kaptırırsın, değil kazanmak. 9 9 Yanıtla

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SON DAKİKA: Tugay: İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na 'Ben bundan sonra Türkiye'de hiçbir seçimi kaybetmek istemiyorum' dedi - Son Dakika
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