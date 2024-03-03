Tugay: İmamoğlu, Kılıçdaroğlu\'na \'Ben bundan sonra Türkiye\'de hiçbir seçimi kaybetmek istemiyorum\' dedi

Politika

Yıkılması için bir dokunuş ve bir halat yetti!

CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay, seçimlerin ardından yapılan toplantıda Ekrem İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na "Ben bundan sonra Türkiye'de hiçbir seçimi kaybetmek istemiyorum" dediğini açıkladı.

İMAMOĞLU-KILIÇDAROĞLU DİYALOĞUNU ANLATTI

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, KRT'de Gökhan Kayış ile Türkiye Meclisi yayınında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçen diyalogu anlattı.

"EKREM BAŞKAN HEPİMİZE İÇİNDEKİ ACIYI HİSSETTİRDİ"

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunun ardından temmuz ayının başında yapılan belediye başkanları toplantısından bahseden Tugay, "Ekrem Başkan kürsüye çıktı. Uzun bir konuşma yaptı ve hepimize içindeki acıyı hissettirdi" dedi.

CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay.

"BİZ KAYBETMEMESİ GEREKEN İNSANLARIZ"

Tugay, İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'na bakarak şu cümleleri kurduğunu anlattı; "Biz, kaybetmemesi gereken insanlarız. Biz doğru insanlarız. Biz çalışkan insanlarız, bu ülkeyi seven insanlarız. Biz neden bu seçimi kaybediyoruz? Ben bundan sonra Türkiye'de hiçbir seçimi kaybetmek istemiyorum"

"BEN ORADA YÜREKTEN BAĞLANDIM KENDİSİNE"

Cemil Tugay, konuşmasının devamında "O kadar içten söyledi ki açıkçası ben orada yürekten bağlandım kendisine. Ekrem başkanın başarılı olmakla ilgili kararlılığı var. İstanbul'da beraber çalışacağı insanlarla ilgili kendi tercihlerini kabul ettirme çabası var, hakkıdır" dedi.