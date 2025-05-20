Tülay Hatimoğulları'ndan Çözüm Zirvesi Çağrısı - Son Dakika
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Politika

Tülay Hatimoğulları'ndan Çözüm Zirvesi Çağrısı

Hatimoğulları, barış için Meclis'te komisyon kurulmasını ve liderler buluşmasını önerdi.

20.05.2025 15:29
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Sayın Meclis Başkanı, liderleri bir araya getirerek 'Çözüm Zirvesi'ne ev sahipliği yapabilir, Türkiye'yi barışa ve demokrasiye yakınlaştırabilir. Bu zirve, Türkiye'nin ikinci yüzyılına bir rota çizebilir; Türkiye halklarına umut verebilir" dedi.

Tülay Hatimoğulları, partisinin grup toplantısında konuştu. Hatimoğulları, 'kalıcı ve köklü bir barış için büyük emekler verilmesi gereken bir dönemde olduklarını' ifade ederek, "Bizler de son gelişmeler üzerine siyasi parti ziyaretlerimizin dördüncü turuna başladık. Dün DEVA ve Saadet Partisi'yle görüştük. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeniden Refah Partisi'yle görüşeceğiz. Devamında AKP ve MHP dahil diğer siyasi partilerle görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Bu ziyaretlerde artık barışa dair daha net projeksiyonlar üzerinden görüş alışverişinde bulunuyoruz" şeklinde konuştu. Hatimoğulları, şöyle devam etti:

"Meclis'in neden önemli olduğu ve tarihi rolünü neden oynaması gerektiği üzerine verimli istişareler yürütüyoruz. Bu süreci, barışa güç vermenin tarihsel sorumluluğuyla; herkesi kapsayacak şekilde, açık ve şeffaf ilkeler etrafında sürdürmeye devam edeceğiz. Buradan iktidara ve devlete çağrımızdır: sürecin başarısı için çoklu katılım ve toplumsal mutabakat tarihi bir önemdedir. Bu kapsamda, devletin ve iktidarın tüm siyasi partileri ziyaret ederek istişarelerde bulunması büyük önem taşımaktadır. Görüşmelerimizde de gündeme gelen ve Sayın Bahçeli'nin açıkladığı komisyon önerisini son derece değerli bulduğumu belirtmek isterim. Yeni sürecin çözüm adresi Meclis'tir. Meclis'in 86 milyonun şahitliği ve temsil gücüyle barışı inşa etmesi son derece kıymetlidir. Meclis'te tam yetkilendirilmiş bir 'Barış ve Demokratik Toplum Komisyonu' kurulabilir. Bu komisyonla kısa, orta ve uzun vadede atılması gereken adımlar belirlenebilir. Komisyon, hızlı ve etkin çalışabilmeli; ortak paydalar üzerinden kararlar alarak yasal zemini hayata geçirebilmelidir. Aynı zamanda bu komisyon hem barış ve demokratik toplum için yasal düzenlemeleri oluşturabilir, hem de sürecin ilerleyen aşamalarına tanıklık edebilir, gelişmeleri izleyebilir."

"Bu topraklarda barışı ve demokrasiyi inşa edeceğiz"

Hatimoğulları, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un inisiyatif almasını isteyerek, "Sayın Meclis Başkanı, liderleri bir araya getirerek 'Çözüm Zirvesi'ne ev sahipliği yapabilir. Türkiye'yi barışa ve demokrasiye yakınlaştırabilir. Bu zirve, Türkiye'nin ikinci yüzyılına bir rota çizebilir; Türkiye halklarına umut verebilir. Tek ihtiyacımız daha fazla cesaret, daha fazla inançla sürece dört elle sarılmaktır. Bu topraklarda barışın güneşi doğacak. Hiçbir karanlık güç, barış güvercinlerinin uçmasını engelleyemeyecek. Bütün halklarımıza sözümüzdür; bu topraklarda barışı ve demokrasiyi inşa edeceğiz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Tülay Hatimoğulları'ndan Çözüm Zirvesi Çağrısı - Son Dakika

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