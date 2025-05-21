İçişleri Bakanlığı, Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun merkeze çekildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, İçişleri Bakanlığı emrine alınmıştır. Tunceli Valiliğine Vali Yardımcısı Ertuğrul Aslan vekaleten görevlendirilmiştir" denildi. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu Merkeze Alındı - Son Dakika
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