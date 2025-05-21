Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu Merkeze Alındı

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, İçişleri Bakanlığı emrine alındı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, İçişleri Bakanlığı emrine alınmıştır. Tunceli Valiliğine, Vali Yardımcısı Ertuğrul Aslan vekaleten görevlendirilmiştir" denildi.
Son günlerde Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun farklı nedenlerle merkeze alınmasını talep ettiği iddia edilmişti. - TUNCELİ
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