Turan: Siyonizm Tüm Dünyayı Tehdit Ediyor

TBMM İdare Amiri, Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin, "Bilinmelidir ki bu ateşi tutuşturanlar, bu ateşte kendileri de yanacaktır." dedi.

Turan, yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail'in gerçek hedefinin dünyayı esir almak olduğunu belirtti.

Saldırıların insanlık değerlerini hedef aldığını vurgulayan Turan, zulmün boyutunun küresel olduğunu ve bu ateşin bir an önce durdurulması gerektiğini bildirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Aşırı İslam, hem Sünni, hem Şii, tüm dünya için tehdittir" sözlerine tepki gösteren Turan, Netanyahu'nun tüm Müslümanlara açıkça meydan okuduğunu söyledi.

Kendi amaçlarını benimsemeyen, kendilerine boyun eğmeyen herkesi ölümle tehdit eden Siyonizmin insanlığın açık düşmanı olduğunu dile getiren Turan, "Siyonist akıl kendi gibi düşünmeyen herkesi, her ülkeyi, her dünya vatandaşını bir esir ve köle olarak görmektedir. Bu sapkın ilkel anlayış tüm dünyayı kan gölüne çevirecektir. Uluslararası toplum bir an önce bu zihniyete dur demelidir." ifadelerini kullandı.

İran'a yönelik saldırıları yalnızca bir ülkeyi değil, bütün insanlığı tehdit eden küresel bir zorbalık olarak nitelendiren Turan, "Bilinmelidir ki bu ateşi tutuşturanlar, bu ateşte kendileri de yanacaktır. İşgalci Siyonist İsrail, iğrenç emellerinden vazgeçmedikçe veya vazgeçirilmedikçe dünyaya barış ve adaletin gelmesi mümkün değildir. Kuruluşundan bu yana İslam beldesi olan Kudüs, kıyamete kadar İslam olarak kalacaktır. Ne Siyonistlerin ne de emperyalistlerin çirkin emelleri asla gerçekleşmeyecektir." dedi.

İsrail tarafından Mescid-i Aksa'nın ibadete kapalı tutulmasına tepki gösteren Turan, "Ramazan ayında alınan kararla Mescid-i Aksa'nın kapılarının kapatılması, Kudüs Eski Şehri'ne giriş çıkışın kısıtlanması, ibadet etmek isteyen Müslümanların camiye erişiminin engellenmesi Siyonistlerin çirkin yüzünü bir kez daha ortaya çıkarmıştır." diye kaydetti.