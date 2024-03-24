Turgut Altınok, Ankara\'da 5 Müze Yapacağını Açıkladı

Politika

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, Kafkas Dernekleri Federasyonu'nu ziyaret etti.

Altınok'a, ziyaretinde AK Parti Ankara Milletvekilleri Leyla Şahin Usta, Murat Alparslan ve AK Parti Yenimahalle Belediye Başkan adayı Abdulkadir Aydoğan da eşlik etti.

Turgut Altınok, ziyarette yaptığı konuşmada, seçilmesi halinde Ankara'da 5 müze yapacağını, bu müzelerden birinin de " Balkanlar, Kırım ve Çerkezlerin Gözyaşı Müzesi" olacağını söyledi.

Ankara'da ciddi bir ulaşım ve trafik problemi olduğunu, bu durumun ülkenin başkentine yakışmadığını ifade eden Altınok, trafik sorununu çözmenin en doğru yolunun metro yapmak olduğunu dile getirdi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın önceki seçimlerde 58 kilometre metro hattı yapacağını vadettiğini hatırlatan Altınok, "Ama Ankara'da 5 santim metro yapmadı, yapamadı. Dolayısıyla başta havaalanı yolu metrosu olmak üzere vekaleti verdiğiniz taktirde Ankara'yı hızlı bir şekilde metro ağlarıyla öreceğiz." diye konuştu.

"1-1,5 sene sonra Ankara'da teker dönmeyecek"

Altınok, Ankara trafiğini rahatlatmak için metronun yanı sıra alt geçit, üst geçit, köprü ve köprülü kavşaklar inşa edilmesi gerektiğini, aksi durumda trafik probleminin daha da artacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Yoksa 1- 1,5 sene sonra Ankara'da teker dönmeyecek. Çünkü diyor ki 'Benden proje beklemeyin, yol beklemeyin. Benim mega projem yok. Ben yardım yaptım, yardım yapacağım.' Fakat büyükşehir belediyesinin yaptığı destek, AK Parti döneminde belediye bütçesinin yüzde 8'i, Sayın Yavaş döneminde ise yüzde 8'inden yüzde 4'üne gelmiş."

Altınok, Mansur Yavaş'ın yakın zamanda 9 milyar liralık gayrimenkul satışı yaptığını iddia eden Altınok, buna karşılık Ankara'da yapılan 9 milyar liralık bir hizmetin olmadığını söyledi. Yavaş'ın ABB Başkanı olduğunda, belediyenin 3,5 milyar lira borcunun bulunduğunu belirten Altınok, belediyenin şu anki borcunun 20 milyar lira olduğunu ifade etti.

"Bu değirmenin suyu nereden geliyor"

CHP'nin ABB adayı Mansur Yavaş'ın seçim kampanyasına, 2-2,5 milyar lira harcadığın, bu paranın tamamının CHP tarafından ödenmediğini savundu. CHP'nin devletten aldığı hazine yardımınIN 1 milyar 819 milyon lira olduğunu belirten Altınok, "Peki Cumhuriyet Halk Partisinin seçime girdiği bir tane mi il var? 81 il ve ilçeler var. (Hazine yardımının) Tamamını verse yine yetmiyor. Ama bu değirmenin suyu nereden geliyor?"

Altınok, belediye başkanlarının sadece şehrin 5 yılını yönetmediğini, bunun da ötesinde geleceğini yönettiğini dile getirerek, "Başkentin hızlanma zamanı gelmiştir. Başkent bir Yavaş'ı daha çekemez. Yoksa Ankara çekilmez ve yaşanmaz bir şehir olur. Dolayısıyla proje hazır, tecrübe hazır. Ankaramızı dünya başkenti yapacak, dünya başkentleri arasında hak ettiği yere getirecek projelerimiz hazır."