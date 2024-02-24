Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Turgut Altınok, rakiplerini proje lansmanına davet etti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Turgut Altınok, rakiplerini proje lansmanına davet etti

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Turgut Altınok, tüm rakiplerini proje lansman toplantısına davet etti. Lansmana katılması beklenen isimler arasında CHP'nin adayı Mansur Yavaş da bulunuyor. Sadece DEM Parti'nin adaylarına davet gönderilmedi.

24.02.2024 14:02  Güncelleme: 14:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala belediye başkan adayları çalışmalarına hız verirken Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Turgut Altınok'tan dikkat çeken bir hamle geldi. Altınok, DEM Parti adayı hariç tüm rakiplerini proje lansman toplantısına davet etti.

GÖZLER MANSUR YAVAŞ'TA

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Turgut Altınok, seçim çalışmaları kapsamında proje tanıtım toplantısını 25 Şubat Pazar günü saat 12.00'da ATO Congresium'da gerçekleştirecek. Yerel seçimlerde gerçek bir demokrasi şöleni yaşanmasını isteyen Altınok, lansman öncesi özlenen medeni bir siyaset ortamı oluşturmak için tüm rakiplerini proje lansman törenine çağırdı. Davet edilen isimler arasında Altınok'un en büyük rakibi olarak gösterilen CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ta bulunuyor.

DEM ADAYINA DAVET GİTMEDİ

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Turgut Altınok, tüm rakiplerine davet gönderirken sadece DEM Parti'nin ABB eş başkan adayları Gültan Kışanak ve Öztürk Türkdoğan'a davet göndermedi.

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Turgut Altınok, rakiplerini proje lansmanına davet etti

Turgut Altınok, Mansur Yavaş, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Turgut Altınok, rakiplerini proje lansmanına davet etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Azat Deniz: Allahin izniyle ankara halkı Mansur başkanı tekrar seçip size fırsat vermicek 83 38 Yanıtla
  • Serkan Basar: tüccarlara yandaş mütahitlere oy yok mansur başkanla devamkeeeee 77 25 Yanıtla
  • Atalay k: Çok zayıf bir aday Mansur a karşı. 66 30 Yanıtla
  • Mesut Vatansever: Oyumuz bu defa Turgut beye, Ankara biliyor neler yaptığını ve yapabileceğini 22 72 Yanıtla
  • Mesut Vatansever: Yeni başkanımız hayırlı olsun 20 55 Yanıtla
  • Erol MARASLI: Hükümet arkanızda oldugu için bol keseden atıp tutacqksınız sonrada seçilince birçoğunu yapmayacaksınız veya yapmak için melihten kalan jelibon madenini işleyip onunlamı kaynak saylayacaksınız 36 15 Yanıtla
  • Mehmet Arslan: Haber başlığı ve devamında hala daha aynı... Ne zaman belediye başkanı oldu. Haber o kadar yanlıki... şu anda belediye başkanı olan Mansur yavaş... geri kalanı daha aday... 36 7 Yanıtla
  • Gerginyo : Mansur bunu ezer muhtarlık bile fazla buna 18 8 Yanıtla
  • Cihana Alp: Dinazor parkı açılışına mı davet edilmiş 11 4 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin: Her seçim aynı terane 3 2

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2024 20:01:12. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Turgut Altınok, rakiplerini proje lansmanına davet etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement