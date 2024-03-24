Turgut Altınok'tan Mansur Yavaş'ın takas teklifine yanıt - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Turgut Altınok'tan Mansur Yavaş'ın takas teklifine yanıt

Geniş Video İzle

Mansur Yavaş ve Turgut Altınok arasındaki mal varlığı polemiği devam ediyor. Yavaş'ın Londra'daki evine ilişkin ''Takas yapalım. Onda biriyle takas yapalım, yüzde biriyle takas yapalım'' teklifine Altınok, ''Anne ve babadan kalan tarlaları verelim yine evini satın alamayız. Bunların hepsini verelim Yavaş'ın Londra'dan aldığı evle, değişiyorsa tabii. İşin ahlaki boyutu kalmadı'' sözleriyle yanıt verdi.

24.03.2024 20:11  Güncelleme: 20:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok'tan ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın takas teklifine yanıt geldi. Altınok, "Anne ve babadan kalan tarlaları verelim yine evini satın alamayız. Bunların hepsini verelim Yavaş'ın Londra'dan aldığı evle, değişiyorsa tabii. İşin ahlaki boyutu kalmadı" dedi.

MANSUR YAVAŞ: İSTİYORSAN TAKAS EDELİM

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, son günlerde mal varlığıyla gündemden düşmeyen Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok'a takas teklifinde bulunmuştu. Yavaş, "Kızımın mortgage ile taksit taksit tam 32 yıl ödeyeceği bir ev için rakibim 'Mansur Yavaş'ın Londra'da evi var, onun evinin parası benim bütün mallarımı öder' diyor. Takas yapalım. Onda biriyle takas yapalım, yüzde biriyle takas yapalım" ifadelerini kullanmıştı.

Turgut Altınok'tan Mansur Yavaş takas teklifine yanıt

TURGUT ALTINOK'TAN YANIT: İŞİN AHLAKİ BOYUTU KALMADI

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Turgun Altınok, "'Mansur Yavaş'ın Londra'daki evi benim mal varlığımdan daha değerli.' demiştiniz. Yavaş'ın takas teklifine ne cevap vereceksiniz?" sorusuna da yanıt verdi.

Altınok şunları şöyledi "Biri babadan, anadan kalmış ve belediye başkanı olmadan önce edinişmiş mal. Diğeri belediye başkanı olduktan sonra edinilmiş mal. Bir de oturduğu ev var. Ahlaki değil ama. Ahlaksızca, hayasızca iftiralar ve yalanlar, işi bu noktaya getirdi. 25 milyona şu an oturduğu evi hangi parayla aldı belediye başkanı olduktan sonra onu da bir açıklasın. Anne ve babadan kalan tarlaları verelim yine evini satın alamayız. Bunların hepsini verelim Yavaş'ın Londra'dan aldığı evle, değişiyorsa tabii. İşin ahlaki boyutu kalmadı. Yalan, çamur ve iftiralar atılıyor."

Turgut Altınok'tan Mansur Yavaş takas teklifine yanıt
Turgut Altınok\'tan Mansur Yavaş\'ın takas teklifine yanıt

Turgut Altınok, Mansur Yavaş, Londra, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Turgut Altınok'tan Mansur Yavaş'ın takas teklifine yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:50 Mitingde atılan sloganı duyan CHP lideri Özgür Özel hemen devreye girdi: Evladım o mesajı mı verdik şimdi Mitingde atılan sloganı duyan CHP lideri Özgür Özel hemen devreye girdi: Evladım o mesajı mı verdik şimdi?
20:11 Turgut Altınok’tan Mansur Yavaş’ın takas teklifine yanıt Turgut Altınok'tan Mansur Yavaş'ın takas teklifine yanıt
18:21 Kayserispor Başkanı Ali Çamlı’nın cip ile çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'nın cip ile çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti
18:13 Rusya’da konser salonunu tarayan teröristler, kana buladıkları Moskova’ya getirildi Rusya'da konser salonunu tarayan teröristler, kana buladıkları Moskova'ya getirildi
17:58 Fatih Erbakan: Yolunu kaybetmiş bazı şahıslara rozet takıyorlar Fatih Erbakan: Yolunu kaybetmiş bazı şahıslara rozet takıyorlar
19:19 Tartıştığı polislerin üzerine otomobil sürüp, bir kişiye çarparak kaçtı Tartıştığı polislerin üzerine otomobil sürüp, bir kişiye çarparak kaçtı
18:27 Tokat’ta çocuk istismarcısına gözaltı Tokat'ta çocuk istismarcısına gözaltı
18:05 Ermenistan’ın başkenti Erivan’da karakola el bombalı saldırı Ermenistan'ın başkenti Erivan'da karakola el bombalı saldırı
17:18 Sağlık Bakanı Koca’dan Kadir İnanır’ın durumuyla ilgili açıklama Sağlık Bakanı Koca'dan Kadir İnanır'ın durumuyla ilgili açıklama
16:14 Özgür Özel’den Hamza Dağ tepkisi: İzmir’e kayyım atamaya çalışıyor Özgür Özel'den Hamza Dağ tepkisi: İzmir'e kayyım atamaya çalışıyor
15:36 Komşusunun evini soymak için iftara gitmesini bekledi Komşusunun evini soymak için iftara gitmesini bekledi
15:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük İstanbul Mitingi’ne katılanların sayısını duyurdu: 1,5 milyona alıştık Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyük İstanbul Mitingi'ne katılanların sayısını duyurdu: 1,5 milyona alıştık
15:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekrem denen arkadaşla İstanbul 30 yıl geriye gitti Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekrem denen arkadaşla İstanbul 30 yıl geriye gitti
15:01 Rozetini bizzat Erdoğan taktı Yeniden Refah’tan istifa eden Suat Pamukçu, AK Parti’ye geçti Rozetini bizzat Erdoğan taktı! Yeniden Refah'tan istifa eden Suat Pamukçu, AK Parti'ye geçti
14:55 Eşini ve eski çalışanını yan yana görünce kurşun yağdırdı Eşini ve eski çalışanını yan yana görünce kurşun yağdırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2024 21:30:16. #1.12#
SON DAKİKA: Turgut Altınok'tan Mansur Yavaş'ın takas teklifine yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement