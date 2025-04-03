Turgutlu Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
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Politika

Turgutlu Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti

Turgutlu Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti

Turgutlu Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısı, Başkan Çetin Akın'ın başkanlığında yapıldı. Mecliste 13 madde görüşüldü, encümen ve komisyon üyeleri belirlendi. Ayrıca, çeşitli günler kutlandı ve projeler onaylandı.

03.04.2025 12:33  Güncelleme: 12:37
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Turgutlu Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısını gerçekleştirdi. Meclis salonunda yapılan toplantıda 13 madde görüşülüp karara bağlanırken, encümen ve komisyon üyeleri de belirlendi.

Turgutlu Belediyesi Meclisi, nisan ayı meclis toplantısını yaptı. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın başkanlığında gerçekleşen toplantıda encümen ve komisyon üyeleri de belirlendi.

Meclis toplantısı Başkan Çetin Akın'ın açılış konuşmasıyla başladı. Başkan Akın, "Millet egemenliğinin temsil edildiği yüce ve Gazi meclisimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kuruluşun 105. yılı ve Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından geleceğimizin aydınlık yarınları, ışığı olan çocuklarımıza armağan edilen Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Çocuklarımıza barışın, adaletin, eşitliğin, refahın hakim olduğu bir Türkiye ve dünya bırakmak yerel ve merkezi yöneticiler olarak bizler başta olmak üzere, toplumumuzun her kesiminin asli görevidir. Bu yüzdendir ki Büyük Önderimiz Atatürk'ün yolundan ayrılmadan, cumhuriyetin yolunda ilerlemeye, çocuklarımıza hak ettikleri yaşam şartlarını oluşturmak için durmadan çalışmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz" sözleriyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Başkan Akın konuşmasında Polis Haftası, Otizm Farkındalık Günü, Öldürülen Gazeteciler Günü, Avukatlar Günü, Türk Tarih Kurumu kuruluş yıl dönümüne de yer verdi.

Encümen ve komisyon üyeleri belirlendi

Meclis üyeleri Aydın Ercan, Barış Erbaş, Kerim Armağancı'nın encümen üyesi seçildiği toplantıda, meclis üyeleri Onur Bircan, Çağdan Erim, Murat Tekdemir, Faruk Yaşar, Ferhat Ülker İmar Komisyonu üyesi olarak seçilirken, Plan-Bütçe Komisyonuna da meclis üyeleri Bilge Cebe, Faysal Teterbaş, İlhami Bayram, Önder Solhan, Nevin Baş oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin altıncı maddesinde yer alan Turgutlu Belediyesine ait Koza Park Kafeterya içerisinde, Manisa Büyükşehir Belediyesi ile yapılacak olan ortak Kent Lokantası projesi için Belediye Başkanı Çetin Akın'a protokol yapma ve yapılacak olan protokol için imza yetkisi verilmesi oy birliğiyle kabul edildi. İlçedeki üç noktada 200 metrekare yüzölçümlü alanların 'Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi' olarak kullanılmak üzere bedelsiz olarak 10 yıl süre ile yeniden Manisa Büyükşehir Belediyesine tahsis edilmesi hususu da oy birliğiyle kabul edildi.

Turgutlu Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı gündemin on üçüncü ve son maddesi olan dilek ve temenniler bölümünün ardından sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Turgutlu Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika

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