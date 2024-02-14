Turist Rehberliği Meslek Kanunu ve Seyahat Acentaları Kanunu\'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Görüşmeleri Devam Ediyor

Politika

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda, turist rehberleri ve seyahat acentelerine ilişkin düzenlemeleri içeren Turist Rehberliği Meslek Kanunu ile Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor.

Teklifin tümü üzerinde konuşan MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, "tur araçlarındaki rehber zorunluluğunun kaldırılmasıyla" denetimlerin ortadan kalkmasının söz konusu olabileceğini söyledi. Bu durumun sonraki dönemde çok ciddi sorunlara yol açabileceğini belirten Konal, turist rehberlerinin, sadece bilgi vermediğini, o bölgenin tarihini de anlattığını kaydetti.

"Bacasız fabrika" olarak da anılan turizmin, siyaset üstü olduğunu dile getiren Konal, sektör paydaşlarının katılımı ve ortak akılla hazırlanacak bir düzenlemenin komisyona getirilmesi gerektiğini dile getirdi.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, sektör temsilcilerinin teklife tepki gösterdiklerini aktararak, "Verdikleri rakamlara göre şu anda ülkemizde 14 bine yakın turist rehberi bulunmakta. Bu kanun teklifinin sektöre faydadan çok zarar vereceğini tarafımıza ilettiler. Kanun teklifi, rehberler için yabancı dil zorunluluğunun kaldırılması, rehberlerin sadece müze ve ören yerlerine hapsolma tehlikesi, tur otobüslerinde rehber bulundurma zorunluluğunun kaldırılması, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçunu işleyenlerin affa uğrasa bile rehber olamayacağı gibi düzenlemeler içeriyor." diye konuştu.

Kış, düzenlemenin, sektörü vasıfsızlaştıracağını ve hak kayıplarına yol açacağını belirterek, "Meslek birliklerinin sektörle ilgili karar ve uygulama süreçlerine katılımı sınırlandırılıyor, Bakanlığın yetkileri artırılıyor ve rehberlik mesleğinin asgari gerekliliğine ilişkin şartlar esnetiliyor." dedi.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, teklifin, "yabancı tur operatörlerinin, yabancı personelle tur düzenlemesine imkan sağlayan" maddesinin tehlikeli olduğunu söyleyerek, "Yabancı uyruklu rehberlerin doğru bilgiden uzak, tarihimizi ve geçmişimizi karalayacak propagandaları kendilerine malzeme etme durumunu göz ardı edemeyiz. Böylesi bir durum Ermeni sorunu, Kıbrıs sorunu gibi konularda, hatta Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu gibi bölgelerimizde halkımızın milli değerlerine aykırı tanım ve bilgiler verilmesinin önünü açabilecektir." ifadelerini kullandı.

Çanakkale Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Cihan Müşterioğlu, rehberlerin, milli ve kültürel değerlerin turistlere aktarılmasındaki önemine işaret ederek, teklifle rehberler için öngörülen düzenlemeleri doğru bulmadıklarını belirtti.