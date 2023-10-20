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Türk askerinin Irak ve Suriye'deki görev süresi iki yıl daha uzatıldı - Son Dakika

Türk askerinin Irak ve Suriye'deki görev süresi iki yıl daha uzatıldı

Son Güncelleme: 20.10.2023 14:46

Dışişleri Bakanlığı, Türk askerinin Irak ve Suriye'deki görev süresinin iki yıl daha uzatılmasına ilişkin tezkereyle ilgili açıklama yaptı. Bakanlık, tezkerede yer alan 'yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması' ifadesinin DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu kapsamındaki ortak faaliyetlerle ilgili olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının Irak ve Suriye'deki görev süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin TBMM kararının bazı yanlış yorumlamalara konu edildiğini belirterek "Tezkerede yer alan, 'yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması' ifadesi, 2014'te kurulan DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu kapsamındaki ortak faaliyetlerle ilgilidir." açıklamasında bulundu.

Bakanlık, Suriye ve Irak tezkeresi hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Irak ve Suriye'deki görev süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin 17 Ekim 2023 tarihli TBMM kararının, bazı yanlış yorumlara konu edildiği gözlemlenmiştir. Tezkerede yer alan, 'yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması' ifadesi, 2014'te kurulan DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu kapsamındaki ortak faaliyetlerle ilgilidir." ifadelerine yer verildi.

Bu ifadenin yeni olmadığı kaydedilen açıklamada, 2014'ten bu yana kabul edilen Irak ve Suriye tezkerelerinin metinlerinde de ifadenin aynen yer aldığı belirtildi.

TBMM Genel Kurulunda 17 Ekim'de Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edilmişti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Türk askerinin Irak ve Suriye'deki görev süresi iki yıl daha uzatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk askerinin Irak ve Suriye'deki görev süresi iki yıl daha uzatıldı - Son Dakika
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