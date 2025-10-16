Türk askerinin Irak ve Suriye'deki görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM'de - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Türk askerinin Irak ve Suriye'deki görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM'de

Türk askerinin Irak ve Suriye\'deki görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM\'de
16.10.2025 18:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin 30 Ekim 2025 tarihinden itibaren 3 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin 30 Ekim 2025 tarihinden itibaren 3 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gönderilen tezkerede, Türkiye'nin güney kara sınırlarına mücavir bölgelerde terör tehdidinin sürüyor olması ve kalıcı istikrarın henüz tesis edilememesinin, milli güvenlik açısından risk ve tehdit oluşturmaya devam ettiği belirtildi.

TEZKEREDE TERÖR ÖRGÜTÜ PKK DETAYI

Türkiye'nin Irak'ın toprak bütünlüğünün, milli birliğinin ve istikrarının korunmasına büyük önem atfettiğine dikkat çekilen tezkerede, "Diğer taraftan, Irak'ta PKK ve DEAŞ unsurlarının varlığını sürdürmesi, etnik temelli ayrılıkçılığa yönelik girişimler, bölgesel barışa, istikrara ve ülkemizin güvenliğine doğrudan tehdit oluşturmaktadır. Suriye'de PKK/PYD- YPG ve DEAŞ başta olmak üzere, terör örgütleri mevcudiyetini sürdürmekte ve ülkemize, ulusal güvenliğimize ve sivillere yönelik tehdit oluşturmaya devam etmektedir. " ifadesine yer verildi.

"SURİYE HÜKÜMETİNE ENTEGRE OLMAYI REDDEDİYORLAR"

Tezkerede, PKK/PYD-YPG'nin, Suriye merkezi yönetimine entegre olmaya yönelik adım atmayı ayrılıkçı ve ayrıştırıcı gündemi dolayısıyla reddettiği, ülkede kalıcı istikrarın tesisine yönelik sürecin ilerletilmesini de engellemeye çalıştığı vurgulandı.

Tezkerede, "Diğer taraftan, Suriye'de mevcut yönetimin beklenti ve gereksinimi doğrultusunda ülkenin terörle mücadele imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi, sivillerin günlük yaşamlarını ve geri dönüşlerini olumsuz etkileyen mayınların temizlenmesi, ülkedeki kimyasal silahların yerlerinin tespiti ve imhası süreçlerinde de ulusal çabalara eşlik eden uluslararası çalışmaların desteklenmesi ihtiyacı bulunmaktadır." denildi.

"MİLLİ GÜVENLİK AÇISINDAN HAYATİ"

Bütün bu gelişmeler çerçevesinde, Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü bozmaya, istikrar ve güvenlik tesisi çabalarını sekteye uğratmaya ve sahada gayrimeşru oldubittiler oluşturmaya yönelik, Türkiye'nin milli güvenliğine tehlike oluşturabilecek her türlü risk, tehdit ve eyleme karşı, uluslararası hukuktan doğan haklar doğrultusunda gerekli önlemlerin alınması ve Suriye'deki istikrarın tesisine dair çabaların pekiştirilmesinin milli güvenlik açısından hayati önem arz ettiği belirtildi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Suriye, Hukuk, Irak, Son Dakika

Son Dakika Politika Türk askerinin Irak ve Suriye'deki görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM'de - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yurt dışına kaçan Ünsal Ban için yakalama kararı Kırmızı bülten talebi Yurt dışına kaçan Ünsal Ban için yakalama kararı! Kırmızı bülten talebi
840 liralık kuponuyla altılıyı tek başına bildi Kazandığı ikramiye inanılmaz 840 liralık kuponuyla altılıyı tek başına bildi! Kazandığı ikramiye inanılmaz
6 ilde Çirkinler ve Daltonlar’a eş zamanlı operasyon: 16 kişi tutuklandı 6 ilde Çirkinler ve Daltonlar'a eş zamanlı operasyon: 16 kişi tutuklandı
70 yaşındaki cani, yatalak eşine kurşun yağdırdı 70 yaşındaki cani, yatalak eşine kurşun yağdırdı
ABD Savunma Bakanı Hegseth’in uçağı İngiltere’ye acil iniş yaptı ABD Savunma Bakanı Hegseth'in uçağı İngiltere'ye acil iniş yaptı
Anlaşma tamam Merih Demiral imzayı atıyor Anlaşma tamam! Merih Demiral imzayı atıyor

19:09
Zaha’dan eski takım arkadaşına zehir zemberek sözler: Midemi bulandırıyor
Zaha'dan eski takım arkadaşına zehir zemberek sözler: Midemi bulandırıyor
18:48
Türk hackerlar, ABD ve Kanada’da havalimanların anons sistemine sızdı
Türk hackerlar, ABD ve Kanada'da havalimanların anons sistemine sızdı
18:34
Fatih Tekke, İrfan Can Kahveci’nin yanında Fenerbahçe’den bir yıldızı daha istiyor
Fatih Tekke, İrfan Can Kahveci'nin yanında Fenerbahçe'den bir yıldızı daha istiyor
18:19
Kenya’da Eski Başbakan Raila Odinga’nın cenaze töreninde katliam Can kayıpları var
Kenya'da Eski Başbakan Raila Odinga'nın cenaze töreninde katliam! Can kayıpları var
18:02
95 Türk tırı, İstanbul’da rehin tutuluyor
95 Türk tırı, İstanbul'da rehin tutuluyor
17:52
Bahçeli de kullanmıştı Ahmet Türk o ifadeye karşı çıktı: Bu kelimeden nefret ediyorum
Bahçeli de kullanmıştı! Ahmet Türk o ifadeye karşı çıktı: Bu kelimeden nefret ediyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2025 19:30:44. #7.12#
SON DAKİKA: Türk askerinin Irak ve Suriye'deki görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.