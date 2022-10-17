Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, " Aile meclisini" uluslararası bir teşkilata dönüştürdük"

Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi İstanbul'da toplandı

Dişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Konsey öncesi katılımcılara hitap etti

İSTANBUL - Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi, 11 Kasım'da Özbekistan'ın Semerkant şehrinde yapılacak TDT Zirvesi'nin hazırlıkları ile bazı öncelikli konuları değerlendirme gündemiyle toplanan konseyde hitap eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, " İstanbul'da 11 ay önce tarihi bir adım atarak "aile meclisini" uluslararası bir teşkilata dönüştürdük. Türk Dünyası'nın potansiyelini hayata geçirecek bir kurumsal yapıya kavuştuk" dedi.

Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi, 11 Kasım'da Özbekistan'ın Semerkant şehrinde yapılacak TDT Zirvesi'nin hazırlıkları ile bazı öncelikli konuları değerlendirme gündemiyle bugün Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisinde olağanüstü toplandı. Toplantı öncesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu toplantı öncesi katılımcılara hitap etti.

İstanbul'da 11 ay önce tarihi bir adım atarak "aile meclisini" uluslararası bir teşkilata dönüştürdüklerini ifade eden Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, "Türk Dünyası'nın potansiyelini hayata geçirecek bir kurumsal yapıya kavuştuk. Bugün Türk Dünyası, tıpkı tarihte olduğu gibi küresel jeopolitiğin merkezi haline geldi. Enerji, ticaret, taşımacılık güzergahlarında doğu ile batıyı, kuzey ile güneyi birbirine bağlayan kritik bir konuma sahibiz. Dünyanın içinden geçtiği bu zor dönemde, küresel istikrar ve refah için Türk Dünyası'nın önemi daha da arttı" dedi.

Pandeminin yaraları henüz sarılmadan bu kez Ukrayna'daki savaşın etkileriyle sarsıldıklarını ve savaşla sınandıklarını kaydeden Çavuşoğlu, "Küresel istikrar ve refahın tehdit altında olduğunu, artan enerji ve gıda fiyatlarının tüm dünyayı tehdit ettiğini kaydeden Bakan Çavuşoğlu, " Bizler Türk Dünyası olarak bu gelişmelerden doğrudan etkileniyoruz. Bugün bu gelişmeleri ele alıp, atabileceğimiz ortak adımları değerlendireceğiz. Çevremizdeki krizleri önlemek için çalışırken diğer yandan geleceğe dair güçlü bir vizyon ortaya koymamız şart. Bölgemizi bir istikrar adasına dönüştürmenin ve milletimizin refahını artırmanın yolu birliğimizi güçlendirmekten geçiyor. Birliğimizi güçlendirmenin yolu ise doğru zamanda doğru adımı cesaretle atmaktan geçiyor" şeklinde konuştu.

"Ortak bir atasözümüz var. Demir tavında dövülür" diyen Çavuşoğlu, liderlerin birlik ve beraberliği güçlendirecek güçlü bir vizyon ortaya koyarak zamanın ruhunu yakalayan bir adım olduklarını kaydetti. Bu çıkan fırsatları değerlendirmeleri ve zamanın ruhuna uygun adımları vaktinde atmalıyız" dedi.

Gelecek ay medeniyet merkezlerimizden Semerkant'ta bir araya geleceklerini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, bu zirveyle dönem başkanlığını Özbekistan'a devredeceğiz. Semerkant Zirvesi öncesinde bu toplantıyla gündemlerindeki tüm konuları ele alarak sonuca bağlamayı hedefliyoruz. Somut gündem maddelerinde gerekli kararları alarak zirvenin hazırlığını da yapmış olacağız" açıklamasında bulundu.