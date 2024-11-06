Türk Devletleri Zirvesi'nde İş Birliği Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Türk Devletleri Zirvesi'nde İş Birliği Vurgusu

Türk Devletleri Zirvesi\'nde İş Birliği Vurgusu

Kırgızistan, Türk Devletleri Zirvesi'nde barış ve istikrar için iş birliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

06.11.2024 14:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, "Zirvede alınan kararların bölgelerimizdeki barış ve istikrarı güçlendirmeye, Türk ülkelerini daha da geliştirmeye imkan sağlayacağına inanıyorum" dedi.

Kırgızistan'ın ev sahipliğinde Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11'inci Zirvesi düzenledi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, zirvede yaptığı konuşmada örgüt kapsamında ulaştırma ve lojistik bağlarının güçlendirilmesinin öncelikli olduğunu belirterek, "Türk dünyasında ekonomik kalkınmanın ilerlemesi için stratejik öneme sahip olan Orta Koridor'un potansiyeli tam olarak kullanılmalıdır. Dolayısıyla bu güzergah üzerinden yük taşımacılığının sürdürülebilir şekilde geliştirilmesini sağlayacak bir anlaşma yapılması gereklidir" diye konuştu.

Mali ve yatırım konularına değinen Tokayev, bu konuda Türk Yatırım Fonu'nun önemli rol oynayabileceğini kaydetti. Tokayev, insan sermayesinin geliştirilmesinin önemine vurgu yaparak, "Türk medeniyetini modernleştirmek için insan kaynaklarını etkin bir şekilde kullanmak gerekiyor. Yetenekli gençlerin potansiyelini ortaya çıkarmak için fırsatlar oluşturulmalıdır. Bilim ve eğitim alanındaki iş birliğinin kapsamı genişletilmelidir. Geçen yılki zirvede, ülkelerimizde prestijli yüksek öğretim kurumlarının şubelerinin açılmasına yönelik teklifler sunulmuştu. Bunun sonucunda Türkiye'nin Gazi Üniversitesi'nin Kazakistan'da bir kampüsü açıldı" dedi.

"Kırgızistan çok yönlü iş birliğini geliştirmeye özel önem veriyor"

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov da zirvenin kapanış konuşmasında, tüm katılımcılara teşekkür ederek, "Sizlerle çeşitli alanlarda önemli konuları ele aldık, yeni öneri ve teklifler sunduk. Bunların tüm üye devletler tarafından desteklenerek yakın zamanda hayata geçirilmesi çok önemlidir. Kırgızistan TDT çerçevesinde çok yönlü iş birliğini geliştirmeye özel önem veriyor. Örgütümüz, büyük hedeflere ulaşmak, uluslararası arenada konumunu güçlendirme, karşılıklı yarar sağlayan iş birliğini canlandırma ve halklarımızın refahının artırılması için uygun şartlar oluşturma potansiyeline sahiptir. Kırgızistan dönem başkanlığı sırasında ekonomik ortaklığı, istikrarlı kalkınmayı, dijital entegrasyonu geliştirmek ve herkesin güvenliğini sağlamak için tüm gücüyle çalışacak. Zirvede alınan kararların bölgelerimizdeki barış ve istikrarı güçlendirmeye, Türk ülkelerini daha da geliştirmeye imkan sağlayacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Zirve'nin "Türk Dünyasının Yeşil Vizyonu: Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Birlik" kararı, Bişkek şehrinin 2025 yılı Türk Devletleri Teşkilatı Dijital Başkenti ilan edilmesi, Türk Barış Şartı'nın kabul edilmesi, TDT Genel Sekreter Yardımcılarının atanması, "Türk Devletleri Teşkilatı Daimi Temsilcileri Yönetmeliği" ve TDT bayraklarına ilişkin kararlar imzalandı. - BİŞKEK

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Kırgızistan, Kazakistan, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Türk Devletleri Zirvesi'nde İş Birliği Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:48 Trump kazandı, Berat Albayrak gündem oldu Trump kazandı, Berat Albayrak gündem oldu
14:16 Osman Gökçek Ankara halkına SMS gönderdi, Mansur Yavaş aynı yöntemle cevap verdi Osman Gökçek Ankara halkına SMS gönderdi, Mansur Yavaş aynı yöntemle cevap verdi
13:41 Donald Trump seçim zaferiyle 131 yıl sonra bir ilke imza attı Donald Trump seçim zaferiyle 131 yıl sonra bir ilke imza attı
13:26 Trump’ın zaferinin ardından Rusya’dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı Trump'ın zaferinin ardından Rusya'dan ilk açıklama: Demokrasi konusunda susmalı
09:55 ABD’nin 47. başkanı Donald Trump oldu ABD'nin 47. başkanı Donald Trump oldu
21:22 Netanyahu’nun sağ kolu Gallant’ın üzerini neden çizdiği belli oldu Netanyahu'nun sağ kolu Gallant'ın üzerini neden çizdiği belli oldu
21:14 Kerem Aktürkoğlu’na büyük ödül Kerem Aktürkoğlu'na büyük ödül
20:58 Selahattin Baki, Avrupa’da kulüp başkanı oluyor Selahattin Baki, Avrupa'da kulüp başkanı oluyor
20:51 Araç muayenesine girecekler dikkat: 2025 tarifesi belli oldu Araç muayenesine girecekler dikkat: 2025 tarifesi belli oldu
20:41 ABD’nin kader gününde ilk açıklama Trump’tan: Aksini iddia edenler bence deli ABD'nin kader gününde ilk açıklama Trump'tan: Aksini iddia edenler bence deli
20:34 İlker Ayrık’tan yıllar sonra gelen büyük itiraf Kadın yarışmacının o sözleri başına dert açmış İlker Ayrık'tan yıllar sonra gelen büyük itiraf! Kadın yarışmacının o sözleri başına dert açmış
20:25 Emine Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı’nın eşi Caparova’nın akşam yemeğine katıldı Emine Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı'nın eşi Caparova'nın akşam yemeğine katıldı
20:10 Herkes merak ediyordu Trabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklandı Herkes merak ediyordu! Trabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2024 15:42:17. #1.13#
SON DAKİKA: Türk Devletleri Zirvesi'nde İş Birliği Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.