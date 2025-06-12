Türk Dünyası'nda Birlik Mesajı - Son Dakika
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Türk Dünyası'nda Birlik Mesajı

Türk Dünyası\'nda Birlik Mesajı
12.06.2025 14:49
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Kurtulmuş, Türk dünyasının işbirliğine ve kalkınmasına vurgu yaptı, TÜRKPA'nın önemine dikkat çekti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bir tarafta TÜRKPA, diğer tarafta Türk Devletleri Teşkilatı. İkisi de uluslararası önemli iki teşkilat olarak Türk devletlerinin temsilcisidir. Önümüzdeki dönem birlik, bağımsızlık ve ortak geleceği inşa etme kararlılığı içerisinde yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Kurtulmuş, "Türk Devri: Parlamenter Diplomasinin Rolü" temasıyla Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilen Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 14'üncü Genel Kurulu'nun ardından Kazakistan Parlamentosu Meclis Başkanı Yerlan Koşanov, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova, Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Turgunbek Uulu ve TÜRKPA Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er'in katılımıyla düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Koşanov'a ev sahipliği dolayısıyla teşekkür eden Kurtulmuş, TÜRKPA 14'üncü Genel Kurulu'nun "Türk Devri: Parlamenter Diplomasinin Rolü" temasının tesadüfen seçilmediğine işaret etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyadaki gelişmeler, Türk dünyasının önüne yepyeni imkanları, yepyeni fırsatları getiriyor. İnşallah Orta Asya'dan Avrupa'nın içlerine kadar uzanan yaklaşık 300 milyonluk Türk dünyası, artık derlenip toparlanmaya başlamıştır. Yer altı ve yer üstü kaynaklarıyla, insan potansiyeliyle, eğitimli genç nüfusuyla ve fevkalade stratejik bir bölgede yer almasıyla öyle görünüyor ki artık Türk dünyası, bundan sonra isminden daha fazla söz ettirecek bir dünyadır. Türk dünyası, özellikle bağımsızlığın kazanılmasından sonra geçen 30 yıllık süre içerisinde milli kimliklerini kendi kültürel değerleri üzerinde inşa etmeyi başarmıştır. Ayrıca Türk devletlerinin hemen tamamının çok güçlü bir kalkınma içerisinde, çok büyük bir inkişaf içerisinde olduğunu görüyoruz, bundan dolayı da büyük bir memnuniyet duyuyoruz."

"Önümüzdeki yıllar içerisinde çok daha güçlü çalışmaları gerçekleştireceğiz"

Kurtulmuş, Türk dünyasının kendi arasındaki işbirliğinin ve dayanışmasının en önemli göstergelerinden birinin de parlamenter diplomasi alanında işbirliği imkanını genişletmek için kurulan TÜRKPA olduğunu dile getirerek, "Ümit ediyorum ki önümüzdeki yıllar içerisinde çok daha güçlü, çok daha verimli çalışmaları gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

TÜRKPA'nın bu toplantısıyla Türk dünyasının kendi içinde de kurumsal yapısını tamamlamaya başladığını gösterdiğini belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bir tarafta TÜRKPA, diğer tarafta Türk Devletleri Teşkilatı. İkisi de uluslararası önemli iki teşkilat olarak Türk devletlerinin temsilcisidir. Önümüzdeki dönemde birlik, bağımsızlık ve ortak geleceği inşa etme kararlılığı içerisinde yolumuza devam edeceğiz. Her çalışmamız, her adımımız bir öncekinden daha kuvvetli olacak; her günümüz bir önceki günümüzden daha değerli, daha anlamlı olacak ve Türk dünyası, tarihin, jeopolitik imkanlarının kendisine sunmuş olduğu bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirecek; çatışmaların, türlü problemlerin, birçok meydan okumanın hükümferma olduğu günümüze gerçekten adaletin, insanlığın, barışın ve vicdanın sesi olarak, güçlenerek yoluna devam edecektir."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Numan Kurtulmuş, Diplomasi, Politika, astana, Dünya, Son Dakika

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