Türk dünyasında kimlikle seyahat hedefi - Son Dakika
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Türk dünyasında kimlikle seyahat hedefi

Türk dünyasında kimlikle seyahat hedefi
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Türk devletleri arasında kimlikle seyahati yaygınlaştırmayı hedeflediklerini, ortak müze kartı ve COP31 özel oturumu gibi adımlarla iş birliğini güçlendireceklerini açıkladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Türkiye, Azerbaycan ve Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında kimlikle seyahatin mümkün olduğunu söyleyerek, "Şimdi acaba bunu bütün Türk dünyasına yayabilir miyiz? Bunun da çalışmalarını yapıyoruz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Ankara Kalkınma Ajansı ev sahipliğinde düzenlenen 'Türk Dünyası Turizm Başkenti Ankara Teknik Destek Sözleşmeleri İmza Töreni'ne katıldı. Zorlu, sadece 86 milyon yurttaşın değil, büyük Türk dünyası ailesini bir araya getiren kavramları markalaştırmayı ve bu markalar zincirinde buluşmayı istediklerini kaydederek, "İnşallah bu yıl Türk Devletleri Teşkilatı 13'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'ni de Ankara'mızda Ekim ayı sonunda Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde yapacağız. Cumhuriyet Bayramı'nda Türk Devletleri'nin devlet başkanları inşallah Ankara'mızda olacak. Önemli kararlara, güzel sürprizlere hazırlanıyoruz. Bunlardan bir tanesi ortak bir müze kart uygulaması. Çünkü sahadaki eserlerimizi, müzelerimizi gerçekten bu rahatlıkla dolaşabilmemiz çok kıymetli. Bu kart uygulaması da hem mali açıdan hem de kolaylık bakımından büyük bir avantaj sağlayacak. Bunun yanı sıra ID kart dediğimiz pasaportsuz dolaşım konusuna çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye, Azerbaycan ve Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında kimlikle seyahat mümkün. Şimdi acaba bunu bütün Türk dünyasına yayabilir miyiz? Bunun da çalışmalarını yapıyoruz ve bunun gibi pek çok başlık aslında şu anda gündemimizde" dedi.

Zorlu, COP31 Zirvesi'nde bir Türk devletleri özel oturumu yapılacağını, Türk dünyasının vizyonunu ayrı bir oturumda dünyaya anlatma fırsatlarının olacağını söyledi.

'SİYASİ ÇEKİŞMELER UĞRUNA YANLIŞ YÖNLENDİRİYORLAR'

Bugün Hazar, Kafkaslar ve Basra Körfezi'ne kadar uzanan çok geniş bir çizgide ulaştırma, enerji ve lojistik anlamında yeniden bir oluşumun meydana geldiğini söyleyen Zorlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin önemli anlaşmalara imza attığını anımsatarak, "Tabii bu birilerini rahatsız ediyor. Türkiye, Kerkük petrollerinde üretim ve geliştirme faaliyeti sürdüren uluslararası bir şirketin yüzde 15 hissesine ortak oldu. Dolayısıyla 3 milyar varile yakın ham petrolün çıkarılacağı öngörülen bu sahada Türkiye yüzde 15 ortak oldu. ve yine bu kapsamda Kalkınma Yolu Projesi'yle birlikte Ovaköy sınır kapısının odağında yer alan hattın inşası da bir anlaşmayla kayda alındı. ve şimdi inşallah petrol başta olmak üzere ticaretin de merkezi Türkiye üzerinden Basra'ya doğru uzanan hat, demir yolu ve ulaştırma ağlarıyla örülecek. Ben bu sistemi asla bahsettiğim Türk dünyasının o geniş ulaştırma lojistik hattından ayrı görmüyorum. ve inşallah bunun inşasıyla birlikte Hazar'a doğru uzanan hattan kardeş coğrafyamızdaki ülkeler de faydalanacaklar. Ama birileri kısır siyasi çekişmeler uğruna bunları gölgelemeye, vatandaşlarımızı yanlış yönlendirmeye devam ediyorlar. Varsın onlar öyle yapsınlar biz Türkiye Yüzyılı hedefi çerçevesinde çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

'RAKAMLARI ARTIRMAK ZORUNDAYIZ'

Türk devletleri arasındaki turizm rakamlarına değinen Zorlu, "Turizm karşılıklı olarak artıyor ama yeterli değil şu anda. Türkiye'den Türk devletlerine giden turist sayısı yaklaşık 1 milyon civarında, o ülkelerden de bize gelen turist sayısı yaklaşık 3,5 milyon seviyesinde. Biz bu rakamları artırmak zorundayız. Biz Türk Hava Yolları başta olmak üzere diğer hava taşımacılık şirketleriyle görüşüyoruz. Acaba fiyatlarda ve seferlerde bir düzenleme yapabilir miyiz diye bunun için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi.

'İŞ BİRLİĞİNİ GENİŞ ZEMİNE TAŞIMAYI HEDEFLİYORUZ'

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan ise "Ankara'nın 2026 Türk dünyası turizm başkenti ilan edilmesi sadece bir unvan değil ortak tarihimizin, kültürümüzün ve geleceğe yönelik iş birliği vizyonumuzun güçlü bir yansımasıdır. Biz de Ankara Kalkınma Ajansı olarak bu vizyonu somut projelerle desteklemek amacıyla Teknik Destek Programı'mızı hayata geçirdik. Programımızın temel amacı Ankara'yla Türk dünyası arasındaki kültürel, sosyal, akademik ve ekonomik etkileşimi güçlendirmek, kurumlarımızın kapasitesini artırmak ve turizm ile kültürel diplomasi alanlarında sürdürülebilir iş birlikleri oluşturmaktır. Bu kapsamda ilan ettiğimiz programın ilk başvuru dönemine 16 başvuru yapılmış, değerlendirme süresi sonucunda ilk uygulama döneminde 9 proje desteklenmeye hak kazanmış ve 5 milyon TL tutarında destek sağlanmıştır. Programımız toplam dört dönemden oluşmaktadır. Yıl sonuna kadar otuzun üzerinde projeyi destekleyerek, binlerce insana dokunarak Ankara ile Türk dünyası arasındaki iş birliğini çok daha geniş bir zemine taşımayı hedefliyoruz. Bugün imza törenini gerçekleştirdiğimiz ilk dönem kapsamında destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerimiz Balkan Göçmenleri İktisadi Araştırma ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Ostim Teknik Üniversitesi, Balkan Ülkeleri Kültürel Araştırmalar ve Eğitim Vakfı, Türk Tarih ve Kültür Vakfı, Türkiye Cimnastik Federasyonu, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Gökyay Santraç Spor ve Kültür Vakfı, Dünya Türk Gençleri Birliği Vakfı ve Gazi Üniversitesi rektörlüğü olmuştur" dedi.

Konuşmaların ardından imza töreni gerçekleştirildi.

Kaynak: DHA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kürşad Zorlu, Azerbaycan, Politika, AK Parti, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Türk dünyasında kimlikle seyahat hedefi - Son Dakika

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