Türk Gençliği İçin İki Büyük Kurultay - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türk Gençliği İçin İki Büyük Kurultay

Türk Gençliği İçin İki Büyük Kurultay
20.03.2026 14:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ahmet Yiğit Yıldırım, MHP'nin Türk Gençliği ve Büyük Türkistan Kurultayları'nın yapılacakını açıkladı.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 19 Mayıs haftasında "Türk Gençliği Büyük Kurultayı"nın gerçekleştirilmesi ve "Büyük Türkistan Kurultayı"nın hayata geçirilmesi talimatını verdiğini belirtti.

Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ülkü Ocaklarının bir gençlik teşkilatı olarak gençleri devletine, milletine ve ailesine faydalı bireyler olarak yetiştirmeyi amaçladığını ifade etti.

Ülkü Ocaklarının gençlerin yetişmesinde önemli bir görev üstlendiğine dikkati çeken Yıldırım, "Sadece bilgili değil, aynı zamanda cesaretli ve ahlaklı bir gençlik yetiştirmek için mücadele ediyoruz. Bizim misyonumuz bilgili, cesaretli ve ahlaklı bir gençliği geleceğe taşımaktır." dedi.

Türk gençliğinin geçmişini unutmadan çağın gereklerine uygun şekilde yetişmesi gerektiğini belirten Yıldırım, "Böyle bir gençliğin Türk ve 'Türkiye Yüzyılı'nı gerçekleştireceğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Yıldırım, Bahçeli'nin Alparslan Türkeş'in kabir ziyareti sonrası Ülkü Ocaklarında gençlerle bir araya gelerek, kahvaltı yaptığını ve burada kendilerine önemli görevler tevdi ettiğini anlattı. Yıldırım, "Liderimiz Devlet Bahçeli, 19 Mayıs haftasında 'Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nın gerçekleştirilmesi ve 'Büyük Türkistan Kurultayı'nın hayata geçirilmesi talimatını verdi. Bu iki önemli kurultay hem Türk dünyasını bir araya getirecek hem de geleceğin Türk ve 'Türkiye Yüzyılı'nı ortaya koyacak önemli bir vizyonu hayata geçirecektir." diye konuştu.

Yıldırım, ilerleyen günlerde bu iki kurultaya ilişkin çalışmaları başlatacaklarını ifade etti.

Kurultaylara Türk dünyasından geniş katılım beklendiğini kaydeden Yıldırım, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti başta olmak üzere birçok ülkenin Türk dünyasını temsil edeceğini belirtti.

Yıldırım, organizasyonların Ankara'da gerçekleştirileceğini kaydetti.

"Göktay" İtalya ve Almanya'daki yarışmalarda Türkiye'yi temsil edecek"

Ülkü Ocaklarının AR-GE merkezinde yürütülen birçok teknoloji çalışmaları olduğuna da değinen Yıldırım, "Tekno Ocak" faaliyetleri kapsamında geliştirilen projelerin prototiplerinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sunulduğunu hatırlattı.

İzmir ve Bursa Ülkü Ocakları tarafından geliştirilen yarış arabalarının Bahçeli tarafından, "Göktay" olarak isimlendirildiğini belirten Yıldırım, "Bu araçlar İtalya ve Almanya'daki yarışmalarda ülkemizi temsil edecek. İnşallah katılacakları yarışmalarla hepimizin gururu olacak." dedi.

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Yıldırım, "Bu büyük kurultaylar kapsamında hem Türk gençliğini hem de Türk dünyasını bir araya getiren, geleceğin milli teknoloji hamlesine katkı sunacak çalışmaları sergileme imkanı bulacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Türk Gençliği İçin İki Büyük Kurultay - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2026 15:02:55. #.0.5#
SON DAKİKA: Türk Gençliği İçin İki Büyük Kurultay - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.