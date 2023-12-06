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Asgari ücret ne kadar olacak? Türk-İş'ten hükümete tek zam resti - Son Dakika
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Asgari ücret ne kadar olacak? Türk-İş'ten hükümete tek zam resti

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, fiyat artışlarının durmadığı sürece asgari ücrete yılda 1 kez zam yapılmasının doğru olmadığını söyledi.

06.12.2023 - 17:29,  Güncelleme: 17:53
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, asgari ücret görüşmeleri öncesi Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret etti. Taşcıer ve Atalay, basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından açıklama yaptı. Asgari ücrete tek zam yapılacağına yönelik söylemlere tepki gösteren Atalay, fiyat artışlarının durmadan tek yapılmasının doğru olmadığını söyledi.

"ENFLASYONU DURDURUN, ASGARİ ÜCRETİ KONUŞMAYALIM"

Atalay, Türkiye'de çalışma şartlarının ve alım gücünün ortada olduğunu belirterek, "Bu sene asgari ücret görüşmelerinde işçiler de olacak. Bugüne kadar toplumun razı gelmediği, içimize sinmeyen hiçbir şey yapmadık. Baktığınız zaman 40 senedir bu iş devam ediyor. Toplasanız 5 kere uzlaşıyla çıkmıştır. Onun dışındakilerde uzlaşma çıkmadı. Bu asgari ücretlerinin yüzde 99'u örgütsüz insanlar. Yani bunlar işte komşumuz, arkadaşımız, kasapta, manavda çalışan insanlar. Bunların zor şartlarda geçindiğini ben de biliyorum. Zaman zaman bir şey ifade ediyorum, 'Enflasyonu durdursunlar, ete süte zam gelmesin, kiraya zam gelmesin; o zaman asgari ücret konuşmanın da bir anlam yok.' Sen zammı ver, ertesi gün zam getir fiyatlara. Yani bu sürdürülebilir bir iş değil" dedi.

Türk-İş'ten, hükümete asgari ücret zammı resti: Fiyat artışları durmadan tek zam yapmak doğru değil

"FİYAT ARTIŞLARI DURMADIĞI SÜRECE TEK ZAM YAPMAK DOĞRU DEĞİL"

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Atalay ise asgari ücrete yılda 1 kez zam yapılması kararıyla ilgili, "Niye asgari ücret 2 dönemdir 2 kere görüşülüyor? Ülkenin ekonomik şartları iyi gitmediği için görüşülüyor. Bu enflasyonu durdursunlar, bu fiyat artışları dursun, yılda 1 kere olsun sorun yok; ama fiyat artışları durmadığı sürece bu meseleyi bir kere görüşmek doğru değil. Dün Çalışma Bakanı buraya hayırlı olsuna geldi. Ben söyleyeceğimi söyledim. Bakan, 'Konuşuruz' dedi" ifadelerini kullandı.

"TEK ZAMDAN VAZGEÇİLMELİ"

Taşcıer ise Atalay'ın yeni dönemde tekrar seçilmesi üzerine hayırlı olsun dileklerini iletterek, "Pazartesi başlayacak olan ve tüm Türkiye'nin bir anlamda gözünün üzerinde olduğu bir asgari ücret tespit sürecini hep birlikte takip edeceğiz. Türkiye'de şu an asgari ücret adeta norm ücret halini aldı. Bugün bu enflasyon ortamında; Merkez Bankası'nın bağımsız olmadığı, TÜİK'in bağımsız olmadığı bir ortamda asgari ücretle ilgili bir rakam belirtmek, asgari ücretin sadece bir sayıdan ibaret olduğunun çok net bir göstergesi. Bundan 2 yıl önce asgari ücret 2 bin 800'lü rakamlardayken, vatandaşın alım gücü daha çokken, bugün katbekat artmasına rağmen aynı vatandaşın kursağından gıdası, barınması, yaşam koşulları bir bir geri alınıyor. Bu nedenle biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bu dönem sadece asgari ücreti rakamlar üzerinden tartışmanın tek başına bizi işçinin, emekçinin insan onuruna yarışır bir gelir elde etmesini sağlamayacağını, bu nedenle konuşmamız gereken birçok başlık olduğunu ifade ettik. Başkanımızla da az önce bunları paylaştık. Biz umuyoruz pazartesi gününden itibaren yapılacak görüşmelerde, öncelikle yılda bir kez yapılacak olan asgari ücret zammıyla ilgili bir geri adımın atılması gerektiğine inanıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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