Türk Kadınının Tarihi Vurgusu

18.04.2026 16:03
MHP'li Yurdakul, Türk kadınını tarihin temel direği olarak tanımladı ve haklarını savunma sözü verdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, "Türk tarihi aynı zamanda kadının tarihidir. Bizler kadınlarla göçen, kadınlarla büyüyen, kadınlarla savaşan ve kadınlarla yöneten bir milletiz. Türk kadınının destanı, insanlığın hafızasından silinmeyecek kadar köklü ve görkemlidir." dedi.

Yurdakul, Türk Kadın Hareketi Derneği tarafından MHP Genel Merkezi'nde düzenlenen "Türk ve Türkiye Yüzyılında Kadınların Sesi, Geleceğin Yolu" panelinin açılışında yaptığı konuşmada, derneğin 18. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Kadını toplumun asli taşıyıcısı, aile kurumunun temel direği ve "Türkiye Yüzyılı" vizyonunun en güçlü garantörü olarak gördüklerini belirten Yurdakul, Türk milletinin binlerce yıllık tarih yolculuğunda Türk kadınının, sadece bir figür değil, devleti kuran, orduyu yöneten, bilim ve sanatta çığır açan bir özne olduğuna işaret etti.

Yurdakul, Türk ailesinin mimarı ve koruyucusu kadınların "tüm hedeflerin kutup yıldızı" olduğunu vurgulayarak, "Türk tarihi aynı zamanda kadının tarihidir. Bizler kadınlarla göçen, kadınlarla büyüyen, kadınlarla savaşan ve kadınlarla yöneten bir milletiz. Türk kadınının destanı, insanlığın hafızasından silinmeyecek kadar köklü ve görkemlidir." diye konuştu.

Cumhuriyet'in kuruluşuyla birlikte Türk kadınının hak ettiği hukuki ve siyasi statüye kavuşması yolunda dev adımların atıldığını dile getiren Yurdakul, şunları kaydetti:

"Bu dönemde kadınlarımıza tanınan seçme ve seçilme hakkı, o dönem Avrupa'nın pek çok ülkesinde hayal bile edilemezdi. Ancak biz biliyoruz ki sadece yasalar yetmez, asıl olan o ruhu ve o iradeyi de hep birlikte yaşatmaktır. MHP olarak bizler, kadını aile merkezli ve geleneklerimiz odaklı bir anlayışla baş tacı ederken, kadının toplumsal yaşamın her alanında, diplomaside, akademide, ticarette ve siyasette en üst seviyelerde temsil edilmesini bir ülkümüz olarak görüyoruz. Bugün üniversitelerimizdeki akademisyenlerimizin yüzde 46,8'inin kadın olması bizler için bir gurur vesilesidir. Lakin bu yetmez. Türk kadını karar mekanizmalarında ve her alanda nüfusundaki ağırlığına ve tarihindeki büyüklüğüne yakışır şekilde daha fazla görünür olmalı ve sözü her yerde duyulmalıdır."

Yurdakul, MHP olarak Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikaları'ndan (KAÇEP) sorumlu teşkilatlarıyla 81 ilde 922 ilçede çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Bizler büyük bir aileyiz ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin liderliğinde, aileyi, kadını, çocuğu ve engellileri koruyacağımıza, her zaman onların yanlarında olacağımıza söz veriyoruz." dedi.

Dijital bağımlılık gibi aile kurumunu tehdit eden risklere karşı "Dijital Esarete Hayır, Çocuklarımızı Ekrana Teslim Etmeyeceğiz" programlarını yürüttüklerini anlatan Yurdakul, kadını, çocukları ve aileyi korumak üzere attıkları her adımın sesinin yankılanarak büyüdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA

Galatasaray’a küfür ettiği iddia edilmişti Kocaelispor Başkanı Recep Durul’a ağır ceza Galatasaray'a küfür ettiği iddia edilmişti! Kocaelispor Başkanı Recep Durul'a ağır ceza
Gençlerbirliği’nden Galatasaray maçı öncesi hakem uyarısı: Gözümüz üzerinde Gençlerbirliği'nden Galatasaray maçı öncesi hakem uyarısı: Gözümüz üzerinde
Bakan Tekin’den 81 İl Müdürüne talimat: Güvenlikten taviz verilmeyecek Bakan Tekin’den 81 İl Müdürüne talimat: Güvenlikten taviz verilmeyecek
7.5 milyon abonesi olan “Minecraft Parodileri“ isimli hesaba erişim engellendi 7.5 milyon abonesi olan "Minecraft Parodileri" isimli hesaba erişim engellendi
Maç sonundaki sevinci ortalığı savaş alanına çevirdi Maç sonundaki sevinci ortalığı savaş alanına çevirdi
’Başhekim ve sekreteri darp edildi’ iddiasına Sağlık Bakanlığından soruşturma 'Başhekim ve sekreteri darp edildi' iddiasına Sağlık Bakanlığından soruşturma

16:49
Hürmüz’ün yeniden kapatılmasına Trump’tan ilk yorum: Bize şantaj yapamazlar
Hürmüz'ün yeniden kapatılmasına Trump'tan ilk yorum: Bize şantaj yapamazlar
15:58
Milyonların beklediği kritik ipucu geldi: İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam
Milyonların beklediği kritik ipucu geldi: İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam
15:41
Engelli işçiye eziyet davasında 3 sanığa tahliye
Engelli işçiye eziyet davasında 3 sanığa tahliye
15:16
Bu anket çok konuşulur: İşte son yerel seçime göre el değiştiren illerimiz
Bu anket çok konuşulur: İşte son yerel seçime göre el değiştiren illerimiz
14:47
Mansur Yavaş, Özgür Özel’e seslendi: Dünyayı ayağa kaldırmamız lazım, zamanı geldi hatta geçiyor
Mansur Yavaş, Özgür Özel'e seslendi: Dünyayı ayağa kaldırmamız lazım, zamanı geldi hatta geçiyor
14:31
Firari şüphelinin ağabeyiyle yapılan görüşme dosyada Cinayeti itiraf eden biri var
Firari şüphelinin ağabeyiyle yapılan görüşme dosyada! Cinayeti itiraf eden biri var
