Türk Vatandaşı Rümeysa Öztürk İçin Girişimler Devam Ediyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Rümeysa Öztürk'ün serbest bırakılması için girişimlerimiz sürmekte" dedi.

Öncü Keçeli, X hesabından yaptığı paylaşımda ABD'de gözaltına alınan Türk vatandaşı Rümeysa Öztürk'ün serbest bırakılması için girişimlerinin sürdüğünü açıkladı. Keçeli paylaşımında "ABD'de gözaltına alınan vatandaşımız Rümeysa Öztürk'ün serbest bırakılması için girişimlerimiz sürmekte; Vaşington Büyükelçiliğimiz ve ilgili Başkonsolosluklarımız tarafından her türlü konsolosluk hizmeti ve hukuki destek sunulmaktadır. Houston Başkonsolosumuz dün (28 Mart) vatandaşımızı Louisiana'da tutulduğu merkezde ziyaret etmiştir. Vatandaşımızın istek ve talepleri yerel makamlara ve avukatına iletilmiştir. Houston Başkonsolosumuz, vatandaşımızı bugün yeniden ziyaret edecektir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA