Türk vatandaşlığı satan belediye başkan adayı! Savunması da olay kadar vahim - Son Dakika
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Politika

Türk vatandaşlığı satan belediye başkan adayı! Savunması da olay kadar vahim

Türk vatandaşlığı satan belediye başkan adayı! Savunması da olay kadar vahim

MİT, Türk vatandaşlığı satan şebekeyi çökertti, sanıklar arasında AK Parti Karakeçili Belediye Başkan adayı Hüseyin Özçelik de var. Özçelik, kendisine yöneltilen suçlamalar hakkında "Siyasetçiyiz, vatandaş yardım istediğinde ilgili kurumları arıyoruz. Bunlar normal şeyler" dedi.

27.02.2024 12:02
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Kırıkkale'nin Karakeçili Belediye Başkanı adayı AK Partili Hüseyin Özçelik'in, aralarında devlet memurlarının da olduğu suç örgütüne açılan davada yargılandığı ortaya çıktı.

Sözcü'den Can Bursalı'nın haberine göre; MİT 2020'de İstanbul, Ankara, İzmir, Kırşehir ve Kırıkkale Göç İdaresi Müdürlüğü personelinin, vatandaşlık işlemlerinde sahtecilik yaptığını tespit etti. Şüpheliler fiziki ve teknik takibe alındı. Ülkeye giriş yapmak isteyen yabancı uyruklu kişilere Türkiye Cumhuriyeti istisnai vatandaşlık işlemi, oturma ve çalışma izni işlemlerinin usulsüz bir şekilde yapıldığı, rüşvet ve haksız menfaat sağlandığı belirlendi. Hazırlanan iddianamede, grubun liderinin C.A. ve S.T. olduğu belirtildi.

SANIKLAR ARASINDA BAŞKAN ADAYI DA VAR

AK Parti'nin Karakeçili Belediye Başkan adayı Hüseyin Özçelik ve 57 kişi de davanın sanıkları arasında yer aldı. Nüfuz ticareti, suç örgütü kurma, resmi belgede sahtecilik, kamu kurumlarının araç olarak kullanılması yoluyla dolandırıcılık suçlamalarıyla yargılanan Özçelik, 4 gün gözaltında kaldıktan sonra serbest bırakıldı.

"BUNLAR NORMAL ŞEYLER" DİYEREK KENDİNİ SAVUNDU

Yargılama sürecinde 25 kişi tutuklanırken Özçelik'in de 4 ayrı suçtan 29 yıla kadar hapsi isteniyor. Özçelik, 2014'ten 2019'a kadar Karakeçili Belediyesi'ni yönetti. 2019'da da aday olan Özçelik seçimi Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin adayına 19 oy farkla kaybetti. Özçelik suçlamalar hakkında "Siyasetçiyiz, vatandaş yardım istediğinde ilgili kurumları arıyoruz. Bunlar normal şeyler" dedi.

Kırıkkale, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Türk vatandaşlığı satan belediye başkan adayı! Savunması da olay kadar vahim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Erol MARASLI: Görün bakın bu adam seçilecek 17 0 Yanıtla
  • Necati Kaya: Şaşırdıkmı ,hayır. Çünkü zihniyeti ihanet,çıkar ve rant üzerine kurulu. 3 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Türk vatandaşlığı satan belediye başkan adayı! Savunması da olay kadar vahim - Son Dakika
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