Türkeş\'in kızı da aday olmuştu! Adana\'da anket yapıldı, sonuçlar sürpriz

Politika

Yerel seçimlere sayılı günler kala ORC Araştırma Şirketi, sonucu en çok merak edilen illerden biri olan Adana'da yaptığı anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

ARADA 6 PUAN FARK VAR

2 bin 320 katılımcı ile yapılan araştırmada katılımcılara "Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusunu yöneltildi. Bu soruya yanıt verenlerin yüzde 34.1'i tercihini CHP'nin adayı Zeydan Karalar'dan yana kullanacağını belirtirken, AK Parti'nin adayı Mehmet Kocaispir'e destek vereceğini belirtenlerin oranı ise yüzde 27.7 oldu. İYİ Parti'den aday olan Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş ise yüzde 24.5'te kaldı.

İşte Adana anketinden çıkan sonuç;