14 şirketin ortalamasının alındığı "Anketlerin Anketi"nde Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki fark 3 puandan fazla! - Son Dakika
Üye Girişi

14 şirketin ortalamasının alındığı "Anketlerin Anketi"nde Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki fark 3 puandan fazla!

03.05.2023 16:38

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala, anket firmaları da güncel sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor. 14 araştırma şirketinin verilerinin ortalaması baz alınarak hazırlanan "Anketlerin Anketi"ne göre, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçimin ilk turunda yüzde 47.64 oy alırken; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı ise 44.22 seviyelerinde.

Türkiye Raporu tarafından 14 anket şirketinin ortalaması alınarak hazırlanan 'Anketlerin Anketi' sonuçları açıklandı.

MUHARREM İNCE YÜZDE 5.37 OY ALIYOR

Sonuçlara göre Millet İttifakı'nın adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda yüzde 47.64 oranında oy alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı ise 44.22 olarak görülüyor. Muharrem İnce yüzde 5.37, Sinan Oğan yüzde 2.78 oy alırken seçim ikinci tura kalıyor.

İKİNCİ TUR SENARYOSUNDA 7 FİRMA BAZ ALINDI

Seçimin ikinci tura kaldığı senaryoda ise yedi anket şirketinin verileri baz alındı. Buna göre Kılıçdaroğlu yüzde 52.03, Erdoğan yüzde 47.97 oranında oy alıyor.

İŞTE MİLLETVEKİLİ SEÇİMİNDEKİ SONUÇLAR

Milletvekilli seçiminde ise yedi araştırma şirketinin anketlerinin ortalaması alınarak elde edilen sonuçlar şöyle:

Cumhur İttifakı: Yüzde 42.8

Millet İttifakı: Yüzde 38.6

Emek ve Özgürlük İttifakı: Yüzde 11.9

Memleket Partisi: Yüzde 3

Diğer: Yüzde 3.7

YORUMLAR (7)
  • Coronaci : Benim ankete gore kk tarihin tozlu sayfalarina gidiyo ordan bile kovuluyo Cevap Yaz 138 129 Yayından Kaldır
  • Fahri Kişisel GelişimUzmanı: Seçim sonuçları açıklanıncaya kadar muhalefet hep önde gider, balkon konuşmasını Tayyip yapar. Seriye bağladı gidiyor. Çok şükür. Cevap Yaz 288 152 Yayından Kaldır
  • Erkan Çaçen: Eh tabii muhalefetin REISe verdiği orana göre yine iyimis uyan kardeeees REIS bu seçimi öyle böyle kazanmayacak adamın açık ara @ neti var bak ben mhpyi iyi partiden gelecek oyu saadettin geleceği onu bunu saymıyorum bile @ net. Cevap Yaz 85 59 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız
500
Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine sosyal medyadan yanıt verdi: İşte gençler, aşmamız gereken eşik bu ve sizsiz olamıyor maalesef Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine sosyal medyadan yanıt verdi: İşte gençler, aşmamız gereken eşik bu ve sizsiz olamıyor maalesef

Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs Seçimi, Seçim 2023, 14 Mayıs, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika 14 şirketin ortalamasının alındığı 'Anketlerin Anketi'nde Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki fark 3 puandan fazla! - Son Dakika


Son Dakika
20:01 Görüşmenin perde arkasını anlattı! HÜDA PAR liderinin cevap vermekten kaçtığı Barzani sorusu: Açıklamam doğru olmaz
19:55 Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Nisan ayında yapılan 12 seçim anketinin ortalamasında bir isim kıl payıyla kazandı
19:54 Sarı-kırmızılı yönetim başarılı topçu Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı! İşte anlaşmanın süresi
19:49 HÜDA PAR'ın yeniden açılan standı gerilimi tırmandırdı! Onlarca Trabzonlu protesto yürüyüşüne çıktı
19:43 Economist dergisinin çok konuşulan Erdoğan kapağına hükümetten ilk tepki: 14 Mayıs'ta milletimiz bunlara cevabını verecek
19:36 Wanda Nara , Icardi'yle ilgili gelen soruya kalp ve aslan emojisiyle cevap verdi, taraftarlarla arasını düzeltti
19:30 Wanda Nara, Türkiye'yi çok sevdi! Yaptığı paylaşımla taraftarla arasını düzeltti
19:26 Economist dergisinin Erdoğan'la ilgili kapağına hükümet kanadından ilk tepki: 14 Mayıs'ta milletimiz bunlara cevabını verecek
19:15 Trabzon'da belediye otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 21 yaralı
19:09 Trabzon'da belediye otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 21 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2023 20:12:00. #1.12#
SON DAKİKA: 14 şirketin ortalamasının alındığı "Anketlerin Anketi"nde Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki fark 3 puandan fazla! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement