Türkiye, Azerbaycan'a COP29 sürecinde tam destek verecek - Son Dakika
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Politika

Türkiye, Azerbaycan'a COP29 sürecinde tam destek verecek

Türkiye, Azerbaycan\'a COP29 sürecinde tam destek verecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Azerbaycan Ekoloji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Mukhtar Babayev ile görüşerek, Azerbaycan'a COP29 sürecinde tam destek vereceklerini ifade etti. Görüşmede, COP29'a ilişkin fikir alışverişi yapılırken, Türkçe'nin 7'nci dil olarak kullanılması, kültürel etkinliklerin düzenlenmesi ve Türk dünyasının birlikteliğini gösterecek bir stantın açılması gibi konular da ele alındı.

05.03.2024 19:47
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı (COP29) Başkanı olan Azerbaycan Ekoloji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Mukhtar Babayev ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Özhaseki, Babayev ve beraberindeki heyet ile makamında bir araya geldi.

Dost ve kardeş ülke Azerbaycan'a daha önceden olduğu gibi COP29 sürecinde de tam destek vereceklerini ifade eden Özhaseki, Azerbaycanlı mevkidaşı Babayev'e başarılar diledi.

Heyetler arası gerçekleştirilen toplantıda, COP29'a ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede, dünya markası haline gelen "Sıfır Atık" çalışmalarının COP29'da yer almasının yanı sıra Türkçe'nin 7'nci dil olarak kullanılması, kültürel etkinlikler, halk dansları, el sanatları, tarih ve gastronomi örneklerinin sergilenmesi, Türk dünyasının birlikteliğini gösterecek bir stantın açılması konuları da ele alındı.

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Mehmet Özhaseki, Azerbaycan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkiye, Azerbaycan'a COP29 sürecinde tam destek verecek - Son Dakika

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