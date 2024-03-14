Türkiye-Azerbaycan- Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları 9. Toplantısı, Bakü'de yapılacak.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları 9. Toplantısı'nın 15 Mart tarihinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılacağı belirtildi. Toplantıda bölgesel işbirliği anlayışı çerçevesinde üç ülkedeki ve küresel gelişmelerin ele alınacağı kaydedildi. - ANKARA
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Manisa'nın ilçelerinde esnafı ziyaret etti, partisinin ilçe başkanlığının açılışını yaptı, vatandaşlarla sohbet etti. Özdağ, seçimlerde destek isteyerek, partisinin Ege Bölgesi ve Ankara'da yoğun bir teveccüh gördüğünü belirtti. Ayrıca, uyuşturucuyla mücadele için söz verdi ve zabıtaya istihbarat eğitimi vereceklerini ve emniyetle bilgi paylaşacaklarını açıkladı.
AK Parti Samsun Milletvekilleri Mehmet Muş ve Ersan Aksu, Havza'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Muş ve Aksu, Havza İlçe Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ettikten sonra Havza Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, Muhtarlar Derneği ve Ziraat Odası'na giderek istişarelerde bulundu. Ziyaretlerde Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, AK Parti Havza İlçe Başkanı Mustafa Kurkmazlı ve Cumhur İttifakı Havza Belediye Başkan adayı Murat İkiz de hazır bulundu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'da seçim çalışmaları kapsamında Küçükçekmece ve Avcılar'da esnafı ziyaret etti. Akşener, bir üniversite öğrencisinin eleştirilerine yanıt verdi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Batıkent Emekli Etkinlik Merkezi ve Emekliler Lokali'nde düzenlenen toplu açılış törenine katıldı. Yavaş, emekli ve engellilerin yaşam kalitelerini artırmak amacıyla yapılan tesislerin önemine vurgu yaparak, sosyal belediyeciliğin sadece sosyal destek anlamına gelmediğini belirtti. Ayrıca, ileriki dönemde emeklilere daha iyi hizmet etmek için Emekli Meclisi kuracaklarını da söyledi.
CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Cemil Tugay, Gıda Çarşısı esnafını ziyaret ederek sorunları dinledi ve çözüm üreteceklerini söyledi.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde AK Parti Van İl Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Eryiğit'in kullandığı otomobil, dereye düştü. Kazada Eryiğit hayatını kaybederken, Mithat T. ise yaralandı.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Germencik Belediye Başkan Adayı Burak Zencirci ile Germencikli vatandaşlarla buluştu. Buluşmada, ata tohumu fidelerinin dağıtımını yapan Çerçioğlu, yıllık üretilen fide sayısını 10 milyona çıkaracaklarını söyledi.
Turgutlu Belediye Başkanı ve CHP'nin Adayı Çetin Akın, Çıkrıkçı Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Akın, yapılan çalışmaları anlattı ve projelerini açıkladı. Çıkrıkçı Mahallesi'ne spor kompleksi sözü verdi ve imar sorununu çözeceklerini belirtti.
Elazığ'da Yeniden Refah Partisi'nin 22 Mart günü yapılması planlanan mitingi Elazığ İlçe Seçim Kurulu tarafından reddedildi.
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