Türkiye-Azerbaycan- Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları 9. Toplantısı, Bakü'de yapılacak.

Ümit Özdağ, Manisa'da esnaf ziyaretleri ve açılışlar gerçekleştirdi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Manisa'nın ilçelerinde esnafı ziyaret etti, partisinin ilçe başkanlığının açılışını yaptı, vatandaşlarla sohbet etti. Özdağ, seçimlerde destek isteyerek, partisinin Ege Bölgesi ve Ankara'da yoğun bir teveccüh gördüğünü belirtti. Ayrıca, uyuşturucuyla mücadele için söz verdi ve zabıtaya istihbarat eğitimi vereceklerini ve emniyetle bilgi paylaşacaklarını açıkladı.