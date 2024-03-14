Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları 9. Toplantısı Bakü'de yapılacak - Son Dakika
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Politika

Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları 9. Toplantısı Bakü'de yapılacak

Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları 9. Toplantısı, 15 Mart tarihinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek. Toplantıda bölgesel işbirliği ve küresel gelişmeler ele alınacak.

14.03.2024 17:23
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Türkiye-Azerbaycan- Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları 9. Toplantısı, Bakü'de yapılacak.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları 9. Toplantısı'nın 15 Mart tarihinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılacağı belirtildi. Toplantıda bölgesel işbirliği anlayışı çerçevesinde üç ülkedeki ve küresel gelişmelerin ele alınacağı kaydedildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları 9. Toplantısı Bakü'de yapılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları 9. Toplantısı Bakü'de yapılacak - Son Dakika
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