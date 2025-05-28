Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Üçlü Zirvesi için Laçın Resort Otel'e geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'daki temasları kapsamında Türkiye-Azerbaycan- Pakistan Üçlü Zirvesi'nin ikinci toplantısına katılmak üzere Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Laçın Resort Otel'e geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın 28 Mayıs Bağımsızlık Günü münasebetiyle Azerbaycan'a resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. Erdoğan ziyaret kapsamında, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Üçlü Zirvesi'nin ikinci toplantısına katılmak üzere Laçın Resort Otel'e geldi. Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile birlikte Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Üçlü Zirvesi'nin ikinci toplantısını gerçekleştirecek.

Erdoğan, Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, üçlü zirvenin ardından Laçın'da, 28 Mayıs Bağımsızlık Günü'nün 107. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenecek konser programına katılacak. - LAÇIN