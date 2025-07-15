Türkiye Bakü Büyükelçisi Akgün: "Geçtiğimiz 9 yılda devletimizin temel önceliklerinden birisi FETÖ ile mücadele oldu" - Son Dakika
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Politika

Türkiye Bakü Büyükelçisi Akgün: "Geçtiğimiz 9 yılda devletimizin temel önceliklerinden birisi FETÖ ile mücadele oldu"

15.07.2025 15:02
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Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Bakü Büyükelçiliği'nde düzenlenen anma programında, "Geçtiğimiz 9 yıl içinde devletimizin temel önceliklerinden birisini FETÖ ile mücadele oluşturmuştur" dedi.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Bakü Büyükelçiliği'nde düzenlenen anma programında, "Geçtiğimiz 9 yıl içinde devletimizin temel önceliklerinden birisini FETÖ ile mücadele oluşturmuştur" dedi.

Azerbaycan'ın başkentindeki Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi. Program, 2016'daki darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitler için yapılan saygı duruşu ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı. 15 Temmuz gecesi yaşananlara ilişkin video gösterimlerinin sunulduğu programda, canlı müzik dinletisi yapıldı ve şehitler için dualar okundu.

"Zaferin adı Türkiye'dir"

Türkiye'nin Bakü Büyükelçi Birol Akgün yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un Türkiye'nin demokrasisine ve milli birliğine karşı yapılan saldırının bertaraf edildiği tarihi bir gün olduğunu belirtti. Büyükelçi Akgün, "Kritik önemi haiz olan devlet kurumlarımıza uçak ve helikopterlerle saldırılması, vatandaşlarımızın bombalar, tanklar ve ağır silahlarla şehit edilmesi, kalabalık insan grupları, ambulanslar ve polis araçları için darbecilerin 'vur' emri vermeleri suretiyle düzenlenen hain darbe girişiminin bertaraf edilmesinde, kuşkusuz en büyük pay devletinin milletini ve demokratik kazanımlarını korumak için hayatını vermeye hazır olduğunu ortaya koyan fedakar Türk milletine, halkımıza aittir. Zaferin adı Türkiye'dir. Bu zafer hepimizindir. Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde milletimizin Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde o gece gösterdiği mücadeleyi, dayanışmayı ve kahramanlığı hep birlikte bir kez daha minnetle, şükranla hatırlıyoruz ve anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Aliyev'in sözlerini hatırlattı

Akgün, "251 vatandaşımızın şehit olmasına ve 2 binden fazla yurttaşımızın yaralanmasına, gazi olmasına neden olan hain darbe girişiminin hemen ertesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ifade ettiği 'Silahlı kalkışmayı sert şekilde kınıyorum. Bunu Türk milletinin ulusal çıkarlarına, ülkenin demokratik yapısına ve hukukun egemenliğine darbe olarak değerlendiriyorum' sözleriyle ifade bulan Can Azerbaycan'ın ülkemize güçlü desteğini bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Kendilerine müteşekkiriz" dedi.

"Geçtiğimiz 9 yıl içinde devletimizin temel önceliklerinden birisini FETÖ ile mücadele oluşturmuştur"

Gelecek nesillere bu büyük direnişi ve mücadeleyi aktarabilmenin çok önemli olduğunu belirten Akgün, "15 Temmuz kahramanları canları pahasına ülkemizin bağımsızlığını ve milli iradenin egemenliğini koruyarak Türk milletinin birlik ve beraberliğinden ne pahasına olursa olsun vazgeçmeyeceğini, Türk halkının bağımsızlığına kasteden iç ve dış mihraklara asla teslim olmayacağını en sağlam şekilde bir kez daha ortaya koymuştur. Sivil toplum kuruluşu, diyalog, insani yardım, eğitim, ticaret gibi kavramların arkasına saklanarak dünyanın farklı bölgelerinde kendi gizli gündemiyle etkinlik ve güç kazanmış olan ve hain darbe girişimi sonrasında yurt içinde sürdürdüğümüz mücadele sonunda giderek köşeye sıkışan FETÖ terör örgütü, yurt dışı faaliyetlerine ağırlık vermeye yönelmiştir. Bu kapsamda geçtiğimiz 9 yıl içinde devletimizin temel önceliklerinden birisini FETÖ ile mücadele oluşturmuştur" şeklinde konuştu.

"Bu karanlık örgüt tamamen tasfiye oluncaya kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz"

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in adalete hesap vermeden ABD'de 20 Ekim 2024 tarihinde ölümünün kendilerini rehavete sokmayacağını belirten Akgün, "Bu karanlık örgüt tamamen tasfiye oluncaya kadar devlet olarak yurt içinde ve yurt dışında mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi ifade etmek isteriz. Ezelden beri hür yaşamış bir milletin mensupları olarak sahip olduğumuz değerlere sımsıkı bağlı olduğumuzu bir kez daha tüm dünyaya gösterdiğimiz bu önemli günde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarına vatanımız için canını feda eden tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle alıyoruz. Kahraman gazilerimize ve yüce milletimize şükran ve saygılarımızı sunuyoruz" dedi. - BAKÜ

Kaynak: İHA

Birol Akgün, Demokrasi, 15 Temmuz, Diplomasi, Politika, Türkiye, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkiye Bakü Büyükelçisi Akgün: 'Geçtiğimiz 9 yılda devletimizin temel önceliklerinden birisi FETÖ ile mücadele oldu' - Son Dakika

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