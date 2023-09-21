Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan Adalet Bakanı'na teşekkür ziyaretinde bulundu - Son Dakika

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan Adalet Bakanı'na teşekkür ziyaretinde bulundu

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan Adalet Bakanı\'na teşekkür ziyaretinde bulundu
Son Güncelleme: 21.09.2023 15:42

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve yönetim kurulu üyeleri, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi' için teşekkür ziyaretinde bulundu.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi' sebebiyle teşekkür ziyaretinde bulundu.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve yönetim kurulu üyeleri, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi' için teşekkür ziyaretinde bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Asgari Ücret, Erinç Sağkan, Hukuk, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan Adalet Bakanı'na teşekkür ziyaretinde bulundu - Son Dakika


Son Dakika
16:07 Edin Dzeko, Fenerbahçe'yi dünya devine benzetti: Türkiye'nin Real Madrid'i
16:06 Songül Karlı son haliyle dillere düştü! Estetiğe doymadı bir de filtre kullandı
15:51 Faiz kararı sonrası kredi kartı faizleri de değişiyor! 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak
15:22 Ermeni temsilcilerle görüşen Azerbaycan'dan ilk açıklama: Bir sonraki görüşme yakın zamanda olacak
15:15 Kılıçdaroğlu, Atatürk'e hakaret eden lise öğrencisinin tutuklanmasına tepki gösterdi
15:17 Merkez Bankası toplam rezervleri bir haftada 870 milyon dolar arttı
15:01 A Milli Takım'da yaprak dökümü! Kuntz görevden alınınca Kenan Koçak sözleşmesini feshetti
15:02 Kayıp lise öğrencisinin cansız bedeni bulundu! Yaşadıklarını ses kaydında anlatmış
14:50 İstanbul'da başıboş sokak köpeği, küçük kızı kanlar içerisinde bıraktı
14:44 A Milli Takım, FIFA dünya sıralamasında 42. sıraya düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2023 16:37:13. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan Adalet Bakanı'na teşekkür ziyaretinde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement