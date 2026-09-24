Türkiye, Başika-Zilikan Üssü’nü Irak’a devredecek - Son Dakika
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Türkiye, Başika-Zilikan Üssü’nü Irak’a devredecek

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Irak ve Türkiye arasında varılan anlaşma kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri, Başika-Zilikan Üssü’nü belirlenen mekanizma ve takvime göre aşamalı olarak Irak hükümetine devredecek.

Irak ve Türkiye arasında varılan anlaşma kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri, Başika-Zilikan Üssü'nü belirlenen mekanizma ve takvime göre aşamalı olarak Irak hükümetine devredecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Başbakanı Ali Zeydi arasında New York'ta gerçekleştirilen görüşmenin ardından iki ülke ortak bir bildiri yayımladı. Irak Başbakanlık Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre; bildiride, "Taraflar, Irak ve Türk makamlarının iki ülke arasındaki stratejik ilişkileri tüm yönleriyle ele aldığı müzakereler kapsamında güvenlik alanındaki iş birliğini derinleştirme konusunda anlaştı. Bu çerçevede Sincar'da Irak devletinin otoritesinin tamamen tesis edilmesi ve yasaklı yabancı silahlı unsurların varlığının sona erdirilmesi konusunda mutabık kaldılar" denildi.

Irak'ın güvenlik alanında attığı adımlarla kaydettiği ilerlemeye vurgu yapılan bildiride,"Bu çerçevede, Türk Silahlı Kuvvetleri, üzerinde mutabık kalınan mekanizma ve takvime uygun olarak Başika-Zilikan Üssü'nü aşamalı olarak Irak Federal Hükümeti'ne devredecek" ifadeleri kullanıldı.

Erdoğan Zeydi görüşmesinde, ikili ticaret ve yatırım hacminin artırılması konusunda mutabık kalındığı aktarılan bildiride, "Taraflar, imzalanan anlaşmaların derhal uygulanması ve özellikle Kalkınma Yolu Projesi başta olmak üzere ortak stratejik projelerin hızlandırılması konusunda da anlaştı" açıklaması yapıldı.

Kaynak: İHA
DiplomasiGüvenlikPolitikaTürkiyeIrakTSKSon Dakika

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