Türkiye, Basra ile Ticari İlişkilerini Güçlendiriyor

Politika

TİCARET Bakanı Ömer Bolat , " Türkiye heyeti, Türk iş dünyası Basra ile bundan sonra çok daha yakın temaslarda olacak. Basra'nın da yeniden yapılanmasını ve büyük yatırım ve ticaret atağında Türkiye olarak katkıda bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyacağız" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bağdat ve Basra gerçekleştirilen Türkiye Irak Genel Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti Programı ile B2B görüşmelerinin ikinci ve son gününe Basra'daki programa katıldı. Programda Bolat'ın, yanı sıra Iraklı yetkililer, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren ve çok sayıda firma yetkilisi de yer aldı.

'BASRA İLE DAHA ÇOK YAKIN TEMASLARDA OLACAK'

Programda konuşan Bakan Bolat, "Türkiye heyeti, Türk iş dünyası Basra ile bundan sonra çok daha yakın temaslarda olacak. Basra'nın da yeniden yapılanmasını ve büyük yatırım ve ticaret atağında Türkiye olarak katkıda bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyacağız. Irak'ın Basra'da Faw Limanından başlayan Kalkınma Yolu Projesi, Irak için tarihi önemde bir büyük vizyon projesidir. Bir büyük kalkınma projesidir. Basra Türkiye'nin Körfez ile ilişkilerine başlangıç noktasıdır. Türkiye'de Irak'ın Avrupa'ya batıya açılan penceresidir" dedi.

'BASRA'NIN İHTİYACI OLAN HER PROJEDE KALİTELİ HİZMET SUNMAYA HAZIRLAR'

Bakan Bolat, "Bu noktada müteahhitlik noktasında ifade etmek istiyorum. Biz Irak'ın her tarafında müteahhitlerimizi müşavirlerimizin izlerini görmekten iftar ediyoruz. Yılda yaklaşık 28 milyar dolarlık yatırımları dünyanın her tarafında ihaleler kazanabilen bir sektördür ve çok büyük projelere imza atmışlardır. Akla gelebilen bütün altyapı, üstyapı, şehircilik, ulaştırma, su işleri, köprüler, barajlar, bütün projelerde, enerji santrallerinde tüm müteahhitleri 137 ülkede 12 bin 330'u aşan proje sayısıyla tam 522 milyar dolar projeler kazanmışlar ve tamamlamışlardır. Bundan sonra da inşallah başta Kalkınma Yolu Projesi olmak üzere Irak'ın, Basra'nın ihtiyacı olan her projede rekabet etmeye kaliteli hizmetleri en ucuz fiyatlarla sunmaya hazırlar. Müşavirlerimiz de aynı şekil de mimarlarımız da bugüne kadar dünyada 3 binden fazla projede 3 milyar dolarlık ihalelere imza atmışlardır onlar da bu konuda müteahhitlerimizi destekleyeceklerdir" diye konuştu.