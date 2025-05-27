Türkiye-Brezilya Dostluk Gelişmeleri - Son Dakika
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Türkiye-Brezilya Dostluk Gelişmeleri

Türkiye-Brezilya Dostluk Gelişmeleri
27.05.2025 20:22
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TBMM Başkanvekili Bozdağ, Brezilya heyetini kabul ederek ilişkileri güçlendirmeyi amaçladıklarını belirtti.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Brezilya- Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Felix de Almedia Mendonçe ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bozdağ, makamındaki görüşmede, Brezilya'nın Türkiye'nin Latin Amerika bölgesindeki ilk stratejik ve en büyük ticari ortağı olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki ilişkileri her alanda geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bozdağ, Türkiye ve Brezilya parlamentoları arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine de büyük önem verdiklerini dile getirdi.

Brezilya hükümetinin, Gazze'de yaşanan vahşet konusunda izlediği aktif tutumu, bölgesel ve uluslararası örgütler nezdindeki çabalarını takdirle takip ettiklerini söyleyen Bozdağ, iki ülkenin Filistin'de olduğu gibi Ukrayna'da da adil ve kalıcı barışın tesisi yönünde politikalar izlediğini ifade etti.

Bozdağ, Sao Paulo'da Yunus Emre Kültür Merkezi açılmasının kültürel bağları güçlendireceğine inandıklarını belirtti.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl 4,87 milyar dolar civarında gerçekleştiğini dile getiren Bozdağ, "Büyük potansiyel barındıran ikili ticaret hacmimizi daha ileri taşımayı hedefliyoruz. Ticaret hacmimizin yakın gelecekte 10 milyar dolara ulaşabileceğine ve daha dengeli bir görünüme kavuşabileceğine inanıyoruz. Karşılıklı yatırımların artırılması, teknoloji transferi ve ortak teknolojilerin geliştirilmesi gibi hususlarda da özel sektörlerimizi yönlendirmemiz ve teşvik etmemiz gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Mendonçe de Brezilya'nın barışçıl bir ülke olduğunu belirterek, dünyada yaşanan savaşların diplomasi aracılığıyla bertaraf edilerek bir an önce sonlandırılması gerektiğini vurguladı.

Savunma sanayisi ile tarım alanındaki işbirliklerini artırmak istediklerini ifade eden Mendonçe, "Et enflasyonunda yardımcı olabileceğimiz projeler var, bunları sunabiliriz. Dostluk grubu olarak iki ülkenin yararına hep bunları görüşürüz. Turist örneği var. Brezilyalılar karakteristik olarak harcamayı seven insanlardır. Türkiye'ye yılda 200 bin Brezilyalı turist geliyor, geçen yılın istatistiği bu. Türkiye'den giden 2 bin Türk turist var. Bunu biraz dengelememiz lazım. Nasıl ithalat ve ihracatı dengelememiz lazımsa bunu da dengelememiz gerekiyor." dedi.

Mendonçe, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Kirişçi'yi de ziyaret etti

Mendonçe ve beraberindeki heyet, daha sonra TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişçi'yi makamında ziyaret etti.

Kirişçi, görüşmede, Türkiye ve Brezilya arasındaki mesafenin uzak ancak kalplerin bir olduğunu belirterek, iki ülkenin dostluğunda Brezilyalı futbolcuların katkısının büyük olduğunu söyledi.

Türkiye'nin tarımsal hasılada Avrupa ülkeleri arasında birinci sırada yer aldığını belirten Kirişçi, Türkiye'nin tarım alanındaki faaliyetlerine ilişkin istatistiki bilgiler verdi.

Mendonçe de stratejik ortak olarak her zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin yanında olduklarını ifade etti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Bekir Bozdağ, Diplomasi, Brezilya, Politika, Savunma, Ekonomi, Türkiye, Tarım, Son Dakika

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