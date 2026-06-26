Türkiye-Bulgaristan Enerji Görüşmesi - Son Dakika
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Türkiye-Bulgaristan Enerji Görüşmesi

Türkiye-Bulgaristan Enerji Görüşmesi
26.06.2026 16:31
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Bakan Bayraktar, Bulgaristanlı mevkidaşıyla enerji iş birliğini güçlendirdi.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bulgaristan Enerji Bakanı Iva Petrova ile İstanbul'da bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin sanal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Bayraktar, "İstanbul'da, Bulgaristan Enerji Bakanı, değerli mevkidaşım Sayın Iva Petrova ile bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizde, ülkelerimiz arasındaki doğal gaz ticareti, elektrik ve doğal gaz enterkonneksiyonlarımızın daha da güçlendirilmesi ile Karadeniz bölgesindeki potansiyel iş birliği imkanlarını ele aldık. Sadece ülkelerimiz için değil, Güneydoğu Avrupa'nın da arz güvenliğine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Bu stratejik enerji ortaklığını derinleştirerek köklü bağlarımızı çok daha ileri bir noktaya taşımayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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