Türkiye-Burundi Ekonomik İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika
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Türkiye-Burundi Ekonomik İlişkileri Güçleniyor

17.06.2026 18:45
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Milli Savunma Bakanı Güler, Türkiye-Burundi Karma Ekonomik Komisyonu toplantısını değerlendirdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, " Burundi'nin Afrika Birliği Dönem Başkanlığını yürüttüğü bir dönemde gerçekleştirdiğimiz bu Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'nın ikili ilişkilerimizin ileriye taşınmasının yanı sıra ülkemiz ile Afrika kıtası arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine de katkı sunacağına inanıyorum" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Burundi Dışişleri, Bölgesel Entegrasyon ve Kalkınma İş Birliği Bakanı Edouard Bizimana, Türkiye-Burundi 1'inci Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı sonrası toplantı tutanağını imzaladı. Bakan Güler, imza töreninde şunları söyledi:

"Burundi'nin 2026 yılında Afrika Birliği Dönem Başkanlığını üstlenmesi vesilesiyle bir kez daha tebriklerimi kendilerine sunuyorum. Bugün Türkiye-Burundi Karma Ekonomik Komisyonunun ilk toplantısını icra için Burundi'nin Afrika Birliği Dönem Başkanlığını yürüttüğü bir dönemde gerçekleştirdiğimiz bu Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'nın ikili ilişkilerimizin ileriye taşınmasının yanı sıra ülkemiz ile Afrika kıtası arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine de katkı sunacağına inanıyorum. Burundi ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizi güçlendirmeye büyük önem veriyoruz. İlişkilerimizi derinleştirmeye yönelik güçlü iradeye sahip olmamız firmalarımızı da cesaretlendirmektedir."

"Geniş bir yelpazede atılacak somut adımlar için yol gösterici bir belge"

Her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni ettiğini belirten Bakan Güler, "Eş Başkan ile ticaret, yatırım, tarım, enerji, eğitim, ulaştırma ve askeri iş birliği gibi stratejik alanlarda kapsamlı bir görüş alışverişinde bulunduk. Bu kapsamda bir toplantı tutanağını da imzalayacağız. Bu tutanak; ticaret, müteahhitlik, enerji ve madencilikten eğitime, sanayiye, bilim ve teknolojiden hayvancılık, ormancılık ve ulaştırmaya kadar geniş bir yelpazede atılacak somut adımlar için yol gösterici bir belge niteliği de taşımaktadır. Sözlerime son verirken Birinci Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantımızın ülkelerimiz için hayırlı bir başlangıç olmasını temenni ediyor, teknik heyetlerimizin özverili katkıları için teşekkürlerimi sunuyor ve konuk heyet üyelerini ülkemizde ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti bir kez daha ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Türkiye-Burundi Ekonomik İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika

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