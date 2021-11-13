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Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Yardımcısı Elmalı, Erzurum'da gazetecilerle buluştu Açıklaması - Son Dakika

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Yardımcısı Elmalı, Erzurum'da gazetecilerle buluştu Açıklaması

13.11.2021 13:40
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Yardımcısı Elmalı, Erzurum'da gazetecilerle buluştu Açıklaması

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkan Yardımcısı Ebubekir Elmalı, her siyasi partinin bir fikri temsil ettiğini ve bunun demokrasiler için çok önemli olduğunu belirtti.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkan Yardımcısı Ebubekir Elmalı, her siyasi partinin bir fikri temsil ettiğini ve bunun demokrasiler için çok önemli olduğunu belirtti.

Ebubekir Elmalı, Palandöken Dağı'ndaki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de çok sayıda siyasi parti olduğunu söyledi.

Siyasi partilerin demokrasilerin mihenk taşları olduğunu ifade eden Elmalı, şöyle konuştu:

"Bir devlette ne kadar siyasi parti sayısı olursa o kadar demokrasiden ümitli olabilirsiniz. Her siyasi parti bir fikri temsil ediyor. Bu demokrasiler için çok önemli durumdur. Her fikir iktidar olmak için doğar ve eğer fikri yoksa yaşayamaz. Biz asgari müştereklerde buluşan, vatanına, milletine saygılı, bayrağına hizmet eden ve derdi millet olan her kesimin partisiyiz. İttifaklara baktığımızda CHP'nin iktidara taşıyacağı donelerle Saadet Partisinin doneleri bir olabilir mi? Eğer oluyorsa iki parti de bir şeylerden feragat ediyor demektir. AK Parti ve MHP aynı seçim atmosferinde turan ülküsünü Cumhurbaşkanımızın ağzından kaç kere duyacağız. Ümmetçilik mi, yoksa ülkücülük mi ön planda olacak, bunların ikisi aynı müşterekte nasıl bulaşacaklar?"

Parti olarak ülkeyi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmayı hedeflediklerini dile getiren Elmalı, "Türkiye Değişim Partisi olarak bayrağını, milletini seven bir partiyiz. Derdimiz ekonomi, işsizlik ve köylüyü içindeki durumundan kurtarmak ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmaktır." dedi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Yardımcısı Elmalı, Erzurum'da gazetecilerle buluştu Açıklaması
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Yardımcısı Elmalı, Erzurum'da gazetecilerle buluştu Açıklaması

Türkiye Değişim Partisi, Hizb-i İslami Partisi, Palandöken Dağı, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Yardımcısı Elmalı, Erzurum'da gazetecilerle buluştu Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Yardımcısı Elmalı, Erzurum'da gazetecilerle buluştu Açıklaması - Son Dakika
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