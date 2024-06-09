Türkiye'deki çifte vatandaşlar Bulgaristan seçimlerinde oy kullanmaya başladı - Son Dakika
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Politika

Türkiye'deki çifte vatandaşlar Bulgaristan seçimlerinde oy kullanmaya başladı

Bulgaristan'da yapılan genel seçim için Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlar oy kullanma işlemlerine başladı. Kırklareli'nde de sandık kuruldu ve çifte vatandaşlar sabahın erken saatlerinde sandık başına geldi. Balkan Türkleri Göçmenler Dayanışma Derneği Başkanı Erol Ateş, seçimlerin önemine değinerek Türkiye'deki çifte vatandaşları sandığa davet etti.

09.06.2024 08:12
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Bulgaristan'da yapılan genel seçimi için Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlar oy kullanma işlemlerine başladı.

Bulgaristan'daki genel seçim için Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlar oy kullanma işlemine 07: 00 itibari ile başladı. Kırklareli'nde de Türkiye Odalar ve Borsa Birliği Anadolu Lisesinde sandık kuruldu. Kırklareli'nde yaşayan çifte vatandaşlar sabahın erken saatinde sandık başına geldi. Bulgaristan hükümeti parlamento seçimleri için 6. defa sandık başına gittiğini ifade eden Balkan Türkleri Göçmenler Dayanışma Derneği Başkanı Erol Ateş, çifte vatandaşları sandığa davet etti. Seçimlerin önemine değinen Ateş, Türkiye'deki çifte vatandaşların sandık başında olduğunu söyledi.

Öte yandan seçimler için Kırklareli'nde 7 sandık kuruldu. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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