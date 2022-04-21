Türkiye'den Irak'a 'Pençe-Kilit' notası! - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye'den Irak'a 'Pençe-Kilit' notası!

21.04.2022 20:26

Irak'ın kuzeyindeki terörist hedeflere karşı başlatılan Pençe-Kilit Harekatı ile ilgili Irak makamlarının açıklamaları ve temelden yoksun iddialar sebebiyle Irak'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'na Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak nota tevdi verildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince 18 Nisan 2022 tarihinde Irak'ın kuzeyindeki terörist hedeflere karşı başlatılan Pençe-Kilit Harekatı başlatılmıştı. Operasyona ilişkin Irak makamlarının Pençe-Kilit harekatına ilişkin açıklamalar ve temelden yoksun iddialar nedeniyle Irak'ın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, Bakanlığa çağırıldı.

NOTA VERİLDİ

Bilgiç, Irak makamlarının harekata ilişkin açıklamaları konusundaki soruya yazılı yanıt verdi. Harekatın Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 18 Nisan'da Irak'ın kuzeyindeki terörist hedeflere yönelik başlatıldığını hatırlatan Bilgiç, "Pençe-Kilit Harekatı'na ilişkin Irak resmi makamlarınca yapılan açıklamalar ve bu çerçevede öne sürülen temelden yoksun iddialardan duyduğumuz rahatsızlık ile Irak tarafından beklentilerimiz, bugün bakanlığımıza çağrılan Irak Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarına iletilerek, görüşlerimizi içeren bir nota tevdi edilmiştir." ifadesini kullandı.

"IRAK MAKAMLARINDAN ARZU ETTİĞİMİZ KARŞILIK ALINAMAMIŞTIR"

Terör örgütü PKK'nın 40 yıldan bu yana Irak'ın kuzeyinde konuşlandığı kamplardan Türkiye'yi hedef alan saldırılar düzenlediğini hatırlatan Bilgiç, şunları kaydetti:

"Hal böyleyken, Irak'ın egemenliği ve istikrarı açısından da tehdit oluşturan terör örgütünün varlığına son verilmesi yönündeki ısrarlı taleplerimize bugüne kadar Irak makamlarından arzu ettiğimiz karşılık maalesef alınamamıştır. Birçok ülke ve uluslararası kuruluş tarafından da terör örgütü olarak tescillenen PKK'nın Irak topraklarındaki varlığının yine bu ülke makamlarınca bertaraf edilmesi öncelikli tercihimizdir. Ayrıca, ortak menfaatlerimiz temelinde PKK terör örgütüyle mücadele konusunda ülkemiz Irak'la yakın iş birliğine daima hazırdır."

GEREKLİ ADIMLAR ATILACAK

Bilgiç, bu yönde Irak tarafından somut adımlar atılmadığı ve PKK'nın Türkiye'ye yönelik tehdidi sürdüğü müddetçe Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı temelinde gerekli adımları atacağını da vurguladı.

YORUMLAR
500
Sözde üst düzey PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu Sözde üst düzey PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu Sözde üst düzey PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu Sözde üst düzey PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Türkiye, Ankara, Terör, Irak, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Türkiye'den Irak'a 'Pençe-Kilit' notası! - Son Dakika


Son Dakika
19:56 Fenerbahçe, Nwakaeme ile prensip anlaşmasına vardı
19:24 Dünyaca ünlü futbolcu Harry Maguire evinde bomba paniği yaşadı
18:56 CHP'li Özkoç'tan Bakan Soylu'ya eleştiri: Ne yapmaya çalışıyorsunuz, Türkiye'de tekrar bombalar mı patlayacak?
18:44 Antalyaspor'dan Galatasaray Başkan adayı Metin Öztürk'e yanıt
18:31 Rusya'dan ABD'ye yaptırım! Listede Kamala Harris ve Zuckerberg de var
18:00 Sponsor bulamadığını söyleyen şampiyon yarışmacıya Fatih Altaylı: Keşke Suriyeli olsaydın, belki yardım ederlerdi
17:34 Restoranda doğum günü kutlayan kadının göğüslerinin büyüklüğünden rahatsız olup yönetime şikayet ettiler
17:29 Manchester United teknik direktör Erik ten Hag'ı resmen açıkladı!
17:18 Mariupol'ün düşmesinin ardından ABD, Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketi yollayacak
15:50 Bir Rus iş insanı daha ailesiyle birlikte öldürüldü: Bu kez yer İspanya!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 20:32:16. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye'den Irak'a 'Pençe-Kilit' notası! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement