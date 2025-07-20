Türkiye'den KDC-M23 Anlaşmasına Destek

Türkiye, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ile M23 arasında Katar'ın kolaylaştırıcılığında imzalanan İlkeler Bildirgesi'ni memnuniyetle karşıladı.

Söz konusu Bildirge, KDC'nin doğusunda yaşanan ihtilafa barışçıl ve kalıcı bir çözüm bulunması yönünde önemli bir adım teşkil ediyor. Başta Katar, Doğu Afrika Topluluğu ve Güney Afrika Kalkınma Topluluğu olmak üzere, sürece dahil olan tüm aktörlerin Büyük Göller Bölgesi'nin istikrar ve kalkınmasına yönelik yapıcı katkıları Türkiye tarafından takdirle karşılandı.

Türkiye, Afrika'da barış, güvenlik ve istikrarın tesisine yönelik çabaları desteklemeyi sürdürecek. - ANKARA