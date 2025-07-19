Türkiye'den Lahey Grubu İddialarına Yanıt - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Türkiye'den Lahey Grubu İddialarına Yanıt

19.07.2025 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri, Türkiye'nin Lahey Grubu bildirisini desteklemediği iddialarını yalanladı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Lahey Grubu tarafından 15-16 Temmuz tarihlerinde Bogota'da düzenlenen toplantı sonucunda kaleme alınan ortak bildiriye Türkiye'nin destek vermediği iddialarının asılsız ve dezenformasyon amaçlı olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Lahey Grubu tarafından 15-16 Temmuz 2025 tarihlerinde Bogota'da düzenlenen toplantı sonucunda kaleme alınan ortak bildiriye Türkiye'nin destek vermediği yönündeki iddialar asılsız ve dezenformasyon amaçlıdır. Bu gibi konularda tecrübe ve bilgi sahibi herkesin bileceği üzere uluslararası toplantılarda ele alınan kararlara ve ortak bildirilere katılım hususu çoğunlukla belli bir takvime yayılmaktadır. Bogota'daki toplantı sonunda hazırlanan ortak bildiriye ülkeler 20 Eylül 2025 tarihine kadar katılabilmektedirler. Halihazırda toplantıda hazır bulunan 30 ülkeden sadece 12'si bildiriye katılım bildirmiştir. Toplantı sonunda yayımlanan ortak bildiride yer alan hususlardan bazıları, ülkemizin uluslararası hukuki yükümlülükleri bakımından kurumlar arası eş güdüm gerektirmektedir. Bu çerçevede ortak bildiriye katılım öncesinde ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızın gerekli hazırlıkları tamamlaması icap etmektedir. Esasen, ortak bildiride zikredilen tedbirlerin tamamına yakını ülkemiz tarafından halihazırda uygulanmaktadır. Türkiye, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Filistinlilerin haklarını koruyan her türlü girişimi en güçlü şekilde destekleyecektir. Türkiye'nin Gazze politikasının eksik bilgiye dayanan, kötü niyetli bir zihniyetle ele alınmamasını tavsiye ediyoruz" denildi.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, Dış Politika, Diplomasi, Politika, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkiye'den Lahey Grubu İddialarına Yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı!
Adıyaman Belediyesi’nde yeni başkanvekili seçildi AK Parti ve YRP’liler CHP adayına oy verdi Adıyaman Belediyesi'nde yeni başkanvekili seçildi! AK Parti ve YRP'liler CHP adayına oy verdi
Ünlü isimlerin çok az bilinen eski meslekleri Ünlü isimlerin çok az bilinen eski meslekleri
Yurt genelinde hava sıcaklıkları 12 derece birden artacak Yurt genelinde hava sıcaklıkları 12 derece birden artacak
Beşiktaş’tan dev transfer Solskjaer eski öğrencisini istiyor Beşiktaş'tan dev transfer! Solskjaer eski öğrencisini istiyor
Süveyda’da Arap aşiretlerinden ilginç karar Kahve içmeyecekler Süveyda'da Arap aşiretlerinden ilginç karar! Kahve içmeyecekler
Mete Gazoz aşkını ilan etti Mete Gazoz aşkını ilan etti
Onuachu’dan Trabzonspor’a kötü haber İşte sahalardan uzak kalacağı süre Onuachu'dan Trabzonspor'a kötü haber! İşte sahalardan uzak kalacağı süre
Beşiktaş’a bahaneler sunup durdu Kyle Walker-Peters yeni takımına imzayı atıyor Beşiktaş'a bahaneler sunup durdu! Kyle Walker-Peters yeni takımına imzayı atıyor
Kartalkaya davasında Kültür ve Turizm Bakanlığı 3 bürokrat için soruşturma izni verdi Kartalkaya davasında Kültür ve Turizm Bakanlığı 3 bürokrat için soruşturma izni verdi
Brezilyalı modelin hayatını kaybettiği hastanede ikinci ölüm Brezilyalı modelin hayatını kaybettiği hastanede ikinci ölüm

12:57
Ahmed Şara’nın en zor sınavı Bir ülkeyi kınadı bir ülkeye teşekkür etti
Ahmed Şara'nın en zor sınavı! Bir ülkeyi kınadı bir ülkeye teşekkür etti
11:25
12 yıl sonra gelen infaz Sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü
12 yıl sonra gelen infaz! Sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü
10:49
YKS birincisi başarısının sırrını tek cümleyle özetledi Aynı aileden 2 şampiyon çıktı
YKS birincisi başarısının sırrını tek cümleyle özetledi! Aynı aileden 2 şampiyon çıktı
08:48
Dürziler aparat, asıl hedef Türkiye İşte bölgemizdeki dengeleri alt üst edecek kirli plan
Dürziler aparat, asıl hedef Türkiye! İşte bölgemizdeki dengeleri alt üst edecek kirli plan
17:25
Dünyaca ünlü eski futbolcunun evi soyuldu Kupa ve madalyaları kayıp
Dünyaca ünlü eski futbolcunun evi soyuldu! Kupa ve madalyaları kayıp
17:08
Skandal iddia: Üvey kardeşlerine hayvan dışkısı yedirdi
Skandal iddia: Üvey kardeşlerine hayvan dışkısı yedirdi
17:07
1 maçta bile oynamadı, Fenerbahçe’nin Fayed’den istediği bonservis belli oldu
1 maçta bile oynamadı, Fenerbahçe'nin Fayed'den istediği bonservis belli oldu
17:01
Madde kullandığı düşünülen taksicinin yaptığı pes dedirtti
Madde kullandığı düşünülen taksicinin yaptığı pes dedirtti
16:41
Ayşe Tokyaz’ın katili Cemil Koç’tan mahkemede pes dedirten talep
Ayşe Tokyaz'ın katili Cemil Koç'tan mahkemede pes dedirten talep
16:40
Bölgeden gelen görüntüler korkunç Dürziler, öldürdükleri Arapları araba önünde gezdiriyor
Bölgeden gelen görüntüler korkunç! Dürziler, öldürdükleri Arapları araba önünde gezdiriyor
16:37
Ekrem İmamoğlu’na soruşturmasında sanatçı Ahmet Güneştekin ifade verdi
Ekrem İmamoğlu'na soruşturmasında sanatçı Ahmet Güneştekin ifade verdi
16:25
Manavgat’ta iskanın bedeli 1 milyon 250 bin euro: Resmen gaspçılık yaptılar
Manavgat'ta iskanın bedeli 1 milyon 250 bin euro: Resmen gaspçılık yaptılar
16:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siper savaşlarının yerini siber savaşlar aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siper savaşlarının yerini siber savaşlar aldı
16:03
Brezilyalı modelin hayatını kaybettiği hastanede ikinci ölüm
Brezilyalı modelin hayatını kaybettiği hastanede ikinci ölüm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2025 14:29:37. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye'den Lahey Grubu İddialarına Yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.