Türkiye, FATF Gri Listesinden Çıkarıldı

Politika

İçişleri Bakanı Al Yerlikaya, Türkiye'nin Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkarılmasıyla ilgili, "Ülkemizin gri listeden çıkmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Suç odaklarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Türkiye, Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkarıldı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ülkemizin gri listeden çıkmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Başta terör ve o hainlerin finansmanına yönelik olmak üzere organize suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle, göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle, kara para aklayan suç odaklarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA