Türkiye, Finlandiya ve İsveç Üçlü Muhtıra'nın Daimi Ortak Mekanizma'sının dördüncü toplantısını gerçekleştirdi - Son Dakika
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Türkiye, Finlandiya ve İsveç Üçlü Muhtıra'nın Daimi Ortak Mekanizma'sının dördüncü toplantısını gerçekleştirdi

Türkiye, Finlandiya ve İsveç Üçlü Muhtıra'nın Daimi Ortak Mekanizma'sının dördüncü toplantısını gerçekleştirdi

14.06.2023 16:59

Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi marjında imzalanan Üçlü Muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizma'nın dördüncü toplantısında, İsveç'in Üçlü Muhtıra'da yer alan taahhütler bağlamında attığı adımların ele alındığı bildirildi. Toplantıda, İsveç'in terörizmle mücadelede aldığı tedbirlerin terör örgütlerinin İsveç'teki faaliyetlerine yönelik yansımaları, Üçlü Muhtıra'da kayıtlı taahhütlerin hayata geçirilmesinde kaydedilen ilerlemenin düzeyi ele alındı. Katılımcılar Daimi Ortak Mekanizma'nın önemini vurgulayarak, müteakip somut adımlar üzerinde çalışmaya devam etme konusunda mutabık kaldılar.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Daimi Ortak Mekanizma dördüncü toplantısına ilişkin yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar'ın başkanlık ettikleri Türk heyetinde Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma ve Adalet Bakanlıkları ile Milli İstihbarat Teşkilatı temsilcilerinin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplantıda, İsveç'in Üçlü Muhtıra'da yer alan taahhütler bağlamında attığı adımlar ele alınmıştır. Başta, bu ülkede 1 Haziran 2023 tarihinde yürürlüğe giren yeni mevzuat olmak üzere terörizmle mücadelede alınmakta olan tedbirlerin terör örgütlerinin İsveç'teki faaliyetlerine yönelik yansımaları, somut örnekler temelinde istişare edilmiştir. Bu çerçevede, Üçlü Muhtıra'da kayıtlı taahhütlerin hayata geçirilmesinde kaydedilen ilerlemenin düzeyi ele alınmıştır. Katılımcılar Daimi Ortak Mekanizma'nın önemini vurgulamış ve müteakip somut adımlar üzerinde çalışmaya devam etmek hususunda mutabık kalmışlardır. 4 Nisan 2023 tarihinde NATO'ya katılan Finlandiya'nın, sürecin başında daimi olarak tasarlanan bu mekanizmanın toplantılarına katılmaya devam etmesi, terör örgütleriyle mücadelenin takibinin NATO üyeliğinden sonra da sürdürüleceğinin teyidi bakımından ayrıca önem taşımaktadır."

Kaynak: AA
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Finlandiya, İsveç, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkiye, Finlandiya ve İsveç Üçlü Muhtıra'nın Daimi Ortak Mekanizma'sının dördüncü toplantısını gerçekleştirdi - Son Dakika


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