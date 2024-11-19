Türkiye-Fransa İlişkileri Gelişiyor - Son Dakika
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Politika

Türkiye-Fransa İlişkileri Gelişiyor

Seda Gören Bölük, Fransa ile ilişkilerin güçlendirilmesi için işbirliği ve parlamenter diplomasi vurguladı.

19.11.2024 17:46
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Türkiye- Fransa Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Direktörü Vincent Guerend ile bir araya geldi.

Bölük, Meclis'teki görüşmede, Türkiye-Fransa ilişkilerinin köklü geçmişe sahip olduğunu belirtti.

Fransa'da yaklaşık 800 bin Türk vatandaşının yaşadığını bildiren Bölük, bu vatandaşların iki ülke arasındaki ilişkilerde köprü görevi gördüğünü vurguladı.

Bölük, "İşbirliğimizi her alanda genişletmek istiyoruz. NATO müttefikimiz Fransa ile sergileyeceğimiz dayanışma ve eş güdüm, bölgesel barış ile istikrara katkı sağlamaktadır. Açık ve samimi iletişim kanalı olarak parlamenter diplomasi, dostluğun pekiştirilmesi bakımından değerli işlev görmektedir." dedi.

Guerend de parlamenter diplomasinin önemli olduğunu dile getirdi.

Açıklamaların ardından görüşme, basına kapalı devam etti.

Kaynak: AA

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