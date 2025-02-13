Türkiye-Hollanda İlişkileri Güçleniyor

Politika

Türkiye- Hollanda Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Genel Sekreteri ve AK Parti Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan, Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Joep Wijnands ile bir araya geldi.

Çalışkan TBMM'deki görüşmede, Türkiye ve Hollanda arasındaki diplomatik ilişkilerin uzun yıllara dayandığını belirtti.

İki ülke arasında her geçen gün artan ticari ilişkilere dikkati çeken Çalışkan, "Ticaret Bakanlığımızın verilerine göre Hollanda'nın Türkiye'deki yatırımları toplamda 28 milyar doları bulmuş durumda. Türkiye'nin de Hollanda'daki yatırımları 19 milyar dolar civarında. Önümüzdeki süreçte hem ihracatın hem de ithalatın artması bizi mutlu edecektir." dedi.

Çalışkan, Türkiye-Hollanda Parlamentolar Arası Dostluk Grubu olarak iki ülke arasındaki ilişkilerin artırılması için çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremleri hatırlatan Çalışkan, depremzedelere destek vermek, farkındalık oluşturmak için İstanbul Boğazı'nı Asya'dan Avrupa'ya yüzerek geçen Wijnands'a hassasiyetinden dolayı teşekkür etti.

Hollanda'nın da Nevşehir'in de simgesinin lale olduğunu ifade eden Çalışkan, Wijnands'ı Nevşehir'e davet etti.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Wijnands da Hollanda ve Türkiye arasındaki ilişkilerin çok güçlü olduğunu vurguladı.

İki ülke arasındaki doğrudan yatırımlara dikkati çeken Wijnands, "Türkiye'deki bir numaralı doğrudan yatırımcı Hollanda, Hollanda'ya en çok yatırım yapan ülkelerden birisi de Türkiye. Bunu sürdürmek ve bu iklimi güçlendirmek bizim elimizde." diye konuştu.

Türkiye ve Hollanda'nın NATO müttefiki olduğunu vurgulayan Wijnands, Türkiye'nin çevresindeki istikrasızlıkların ortasında sergilediği tutumun kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Wijnands, Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp'ın yakın zamanda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı ziyaret edeceğini de kaydetti.