Türkiye IALA Konseyi'ne Yeniden Seçildi

Politika

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Uluslararası Deniz Seyir Yardımcıları Teşkilatı'nın (IALA) Singapur'da düzenlenen 1. Genel Kurul Toplantısı'nda gerçekleştirilen seçimlerde, örgütün yürütme organı olan IALA Konseyi'ne yeniden üye seçildiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Deniz Seyir Yardımcıları Teşkilatı Konseyi Üyeliğine yeniden seçilmesi hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, "Türkiye, Uluslararası Deniz Seyir Yardımcıları Teşkilatı'nın (IALA) 18-21 Şubat 2025 tarihlerinde Singapur'da düzenlenen 1. Genel Kurul Toplantısı'nda gerçekleştirilen seçimlerde, örgütün yürütme organı olan IALA Konseyi'ne yeniden üye seçilmiştir. Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu IALA'daki rolü ve 2006 yılından beri kesintisiz sürdürdüğü Konsey Üyeliği, ülkemizin denizcilik alanındaki gelişimi kadar deniz güvenliğine ve seyrüsefer emniyetine verdiği önemin göstergesidir" denildi. - ANKARA