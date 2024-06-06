Türkiye ile Özbekistan Arasında Medya ve İletişim Anlaşması İmzalandı - Son Dakika
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Politika

Türkiye ile Özbekistan Arasında Medya ve İletişim Anlaşması İmzalandı

Türkiye ile Özbekistan Arasında Medya ve İletişim Anlaşması İmzalandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye ile Özbekistan arasında imzalanan anlaşmanın, medya ve iletişim kurumları arasında bilgi akışını artıracağını ve daha güçlü ilişkilerin inşasına katkıda bulunacağını bildirdi. Anlaşma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in huzurunda imzalandı.

06.06.2024 20:00
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye ile Özbekistan arasında, medya ve iletişim alanında imzalanan anlaşmanın, iki ülkenin medya ve iletişim kurumları arasında bilgi akışını artıracağını, karşılıklı yarar ve ortak çıkarlar doğrultusunda daha güçlü ilişkilerin inşasına katkıda bulunacağını bildirdi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in huzurunda, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov ile medya ve iletişim alanında işbirliğine ilişkin niyet protokolü imzaladıklarını belirtti.

Fahettin Altun, "Bu anlaşma, iki ülkenin medya ve iletişim kurumları arasında bilgi akışını artıracak, karşılıklı yarar ve ortak çıkarlar doğrultusunda daha güçlü ilişkilerin inşasına katkıda bulunacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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