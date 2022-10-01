TİP Genel Başkanı Baş: "TİP olarak yasama yılı açılışına katılmayacağız" - Son Dakika
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TİP Genel Başkanı Baş: "TİP olarak yasama yılı açılışına katılmayacağız"

01.10.2022 14:16

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, TİP'li milletvekilleri olarak TBMM'nin 27. Dönem 6.Yasama Yılı'nın açılışına katılmayacaklarını söyledi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, TİP'li milletvekilleri olarak TBMM'nin 27. Dönem 6.Yasama Yılı'nın açılışına katılmayacaklarını söyledi.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Başkanlığı tarafından kendilerine gönderilen gündemde sadece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmacı olarak yer almasını eleştirdi.

TBMM Genel Kurulunun, Erdoğan'ın konuşmasının ardından 4 Ekim 2022'ye kadar kapanacağını ifade eden Baş, "Sadece Erdoğan'ın konuşması için Meclis'in toplanmasını, bu açılış törenini, toplantıyı reddediyoruz. TİP milletvekilleri olarak toplantıya katılmayacağız. TBMM son kez Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla yeni bir döneme başlıyor. Bir daha Türkiye, bir daha TBMM olarak böyle bir sahneyi yaşamayacağız." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, İşçi Partisi, İstanbul, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika TİP Genel Başkanı Baş: 'TİP olarak yasama yılı açılışına katılmayacağız' - Son Dakika

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SON DAKİKA: TİP Genel Başkanı Baş: "TİP olarak yasama yılı açılışına katılmayacağız" - Son Dakika
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