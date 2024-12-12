Türkiye'nin Arabuluculuğuyla Somali-Etiyopya Sorunları Çözüm Yoluna Girdi - Son Dakika
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Politika

Türkiye'nin Arabuluculuğuyla Somali-Etiyopya Sorunları Çözüm Yoluna Girdi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Somali ve Etiyopya arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'nin çok taraflı, adalete dayalı ve barış odaklı siyaseti ile sorunların çözüm yoluna girdiğini belirtti. Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinin bölgedeki sorunların çözümü için güvenilir bir adres olduğunu vurguladı.

12.12.2024 15:33
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ülkemizin yürüttüğü çok taraflı, adalete dayanan ve barış eksenli siyaset sonucunda Somali- Etiyopya arasındaki sorunlar, Türkiye'nin arabuluculuğu ile çözüm yoluna girdi. Dünyada diyalog zemininin zayıfladığı, hukukun ve diplomasinin işlemez hale geldiği bir dönemde elde edilen bu sonuç için emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Somali ve Etiyopya arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin açıklama yaptı. Çelik, "Sayınn Cumhurbaşkanımızın liderlik ettiği siyaset ve ürettiği siyasi kapasite, bölgemiz ve dünyadaki tüm sorun alanlarının çözümü için en güvenilir siyasi adrestir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, dünya barışı için kilit ülke ve güvenilir odak olmaya devam ediyor. Ülkemizin yürüttüğü çok taraflı, adalete dayanan ve barış eksenli siyaset sonucunda Somali-Etiyopya arasındaki sorunlar, Türkiye'nin arabuluculuğu ile çözüm yoluna girdi. Dünyada diyalog zemininin zayıfladığı, hukukun ve diplomasinin işlemez hale geldiği bir dönemde elde edilen bu sonuç için emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.(MKM- - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Türkiye'nin Arabuluculuğuyla Somali-Etiyopya Sorunları Çözüm Yoluna Girdi - Son Dakika

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