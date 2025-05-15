Türkiye'nin Diplomatik Rolü: Rusya-Ukrayna Krizinde Aktör - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Türkiye'nin Diplomatik Rolü: Rusya-Ukrayna Krizinde Aktör

Türkiye\'nin Diplomatik Rolü: Rusya-Ukrayna Krizinde Aktör

Doç. Dr. Sinem Ünaldılar, Türkiye'nin güvenlik yetkinliği ile Rusya-Ukrayna krizinde önemli bir aktör olduğunu belirtti.

15.05.2025 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Sinem Ünaldılar, Avrupa Birliği ile ilişkilerinde sorunlar yaşamış bir ülke olarak Türkiye'nin, güvenlik ve savunma konularındaki yetkinliği sayesinde önemli bir aktör olduğunu belirtti.

Doç. Dr. Sinem Ünaldılar dış politikanın sıcak gündemi Rusya-Ukrayna-Türkiye ilişkileri konusunda değerlendirmelerde bulundu. Doç. Dr. Ünaldılar, Türkiye'nin uluslararası sistemdeki stratejik rolüne dikkat çekti.

Türkiye'nin, Rusya- Ukrayna sorununda iki tarafla da konuşabilen nadir aktörlerden biri olduğunu dile getiren Doç. Dr. Ünaldılar, "Türkiye, savaşın ilk günlerinden bu yana Rusya-Ukrayna krizinde aktif bir arabuluculuk rolü üstleniyor. Bu çaba, Türkiye'nin uzun süredir uluslararası düzeyde emek verdiği bir pozisyon. 2022'deki Antalya Diplomasi Forumu'nda Lavrov ve Zelenski'yi bir araya getiren bir görüşme gerçekleşmişti. İstanbul'da gerçekleşecek olan barış görüşmeleri ve tahıl koridoru girişimiyle Türkiye, diplomatik kapasitesini bir kez daha gösterdi. Barış yönünde atılacak önemli bir adımda Türkiye'nin buna dahil olması çok anlamlı olacaktır. Başından beri müzakerelerde yer alma isteğini ortaya koyan Türkiye, bu pozisyonunu yeniden güçlendirme fırsatına sahip olacak" dedi.

Rusya-Ukrayna Savaşının transatlantik ilişkilerin doğasına doğrudan etki ettiğini dile getiren Doç. Dr. Ünaldılar, "Savaşın ilk yıllarında Biden yönetimi ile Avrupa Birliği arasındaki yakın iş birliği, transatlantik ittifakını yeniden canlandırdı. NATO'nun Madrid Stratejisi'ne de yansıyan bu iş birliği, Avrupa ve Amerika'nın ortak tehdit algısıyla şekillendi. Ancak Trump'ın yeniden iktidara gelmesiyle bu birliktelik sorgulanmaya başladı. Trump'ın Amerika'nın Ukrayna'ya desteği çekebileceği yönündeki açıklamaları, Avrupa ile arasındaki dayanışma duygusunu zayıflattı. Avrupa Birliği bu duruma karşı kendi savunma kapasitesini artırmaya yöneldi. Army Europe ve European Readiness 2030 gibi girişimler, Avrupa'nın savunma özerkliğini güçlendirme arayışının bir parçası. Bu da Türkiye'yi Avrupa için yeniden stratejik bir ortak haline getiriyor" dedi.

"Türkiye Avrupa savunmasında daha değerli bir aktöre dönüşebilir"

Doç. Dr. Ünaldılar, "Avrupa Birliği ile ilişkilerinde sorunlar yaşamış bir ülke olarak Türkiye, güvenlik ve savunma konularındaki yetkinliği sayesinde yeniden önemli bir aktör olarak gündeme geldi. Türkiye'nin NATO içindeki ikinci büyük orduya sahip olması ve savunma sanayindeki ilerlemeleri, AB'nin Türkiye'yi yanına alma ihtiyacını artırabilir" diye konuştu.

"Barış sürecine yaklaşıyoruz"

Rusya-Ukrayna savaşının geleceğine dair öngörülerini paylaşan Doç. Dr. Ünaldılar, "Taraflar ekonomik ve siyasi olarak yıprandı. Tarafların kendi halklarına bir zafer sunma mecburiyeti, barış sürecini zorlaştırsa da tarafsızlık, Kırım ve doğu bölgelerinin statüsü gibi başlıklar üzerinden müzakereler yürütülebilir. Trump'ın baskıları ve Batı'nın desteğinde yaşanan yorgunluk, süreci hızlandırabilir. Barış müzakerelerinin ne kadar süreceği belirsiz olsa da, kısa vadede kanın durması yönünde gelişmeler beklenebilir" diyerek sözlerini noktaladı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Ege Üniversitesi, Avrupa Birliği, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Savunma, Ukrayna, Türkiye, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkiye'nin Diplomatik Rolü: Rusya-Ukrayna Krizinde Aktör - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır’da dolu ve sağanak hayatı felç etti Ulu Cami şelaleye döndü Diyarbakır'da dolu ve sağanak hayatı felç etti! Ulu Cami şelaleye döndü
Oyuncu Hayal Köseoğlu’nun Kürt hareketi tepkilerin odağında Oyuncu Hayal Köseoğlu'nun Kürt hareketi tepkilerin odağında
Yüzde bile verdi Yapay zekadan bomba Türkiye Kupası tahmini Yüzde bile verdi! Yapay zekadan bomba Türkiye Kupası tahmini
Menajerinden Fenerbahçe’ye dünyaca ünlü yıldız için mesaj: İsterseniz transfer edin Menajerinden Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü yıldız için mesaj: İsterseniz transfer edin
Diş ağrısı zannetti, kalp krizi çıktı Bir detay hayatını kurtardı Diş ağrısı zannetti, kalp krizi çıktı! Bir detay hayatını kurtardı
Siyah Kalp’in veda tarihi netleşti Başrol oyuncusu son kez sete çıktı Siyah Kalp'in veda tarihi netleşti! Başrol oyuncusu son kez sete çıktı
Emekli paşanın oğlunun şüpheli ölümüne 7 yıl sonra dava Emekli paşanın oğlunun şüpheli ölümüne 7 yıl sonra dava
Yunanistan’dan tsunami uyarısı: Sahil bölgelerini terk edin Yunanistan'dan tsunami uyarısı: Sahil bölgelerini terk edin
Juventus yeni sezon formalarını tanıttı Başrolde Kenan Yıldız var Juventus yeni sezon formalarını tanıttı! Başrolde Kenan Yıldız var
Suudi Arabistan’da kraliyet sarayı bahçesine Trump için mobil McDonald’s şubesi kuruldu Suudi Arabistan'da kraliyet sarayı bahçesine Trump için mobil McDonald's şubesi kuruldu
Altın fiyatlarında bir ay sonra ilk gerçekleşti Altın fiyatlarında bir ay sonra ilk gerçekleşti

13:01
İngiliz medyası, Putin’in suikast endişesinden dolayı Türkiye’ye gelmediğini iddia etti
İngiliz medyası, Putin'in suikast endişesinden dolayı Türkiye'ye gelmediğini iddia etti
12:13
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ankara’da İşte ilk sözleri
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ankara'da! İşte ilk sözleri
11:59
Kremlin: Putin’in İstanbul’daki müzakerelere katılma ihtimali yok
Kremlin: Putin'in İstanbul'daki müzakerelere katılma ihtimali yok
10:18
Yangında eşi ve çocukları ölen itfaiye erinin korkunç planı Çivi ve eter detayı kan dondurdu
Yangında eşi ve çocukları ölen itfaiye erinin korkunç planı! Çivi ve eter detayı kan dondurdu
09:58
Hangi partinin oyu yüzde kaç İşte PKK’nın silah bırakması sonrası 26 ilde yapılan anketin sonuçları
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde yapılan anketin sonuçları
17:47
Kocaelispor ayrılığı duyurdu Batuhan Şen, Galatasaray’a geri döndü
Kocaelispor ayrılığı duyurdu! Batuhan Şen, Galatasaray'a geri döndü
17:39
Trump Katar’dan da istediğini aldı Boeing 200 milyar dolarlık uçak satışı anlaşması yaptı
Trump Katar'dan da istediğini aldı! Boeing 200 milyar dolarlık uçak satışı anlaşması yaptı
17:38
Fenerbahçe’ye müjde Jonathan David, Lille’e veda etti
Fenerbahçe'ye müjde! Jonathan David, Lille'e veda etti
17:20
Nefes borusuna yabancı cisim kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı
Nefes borusuna yabancı cisim kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı
17:20
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nu şaşırtan teklif Direkt kabul etti
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu şaşırtan teklif! Direkt kabul etti
17:10
Boğaziçi’nde Nurettin Yıldız protestosunda 6 kişi tutuklandı
Boğaziçi'nde Nurettin Yıldız protestosunda 6 kişi tutuklandı
17:09
Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses 15 sene sonra aynı projede yer aldı
Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses 15 sene sonra aynı projede yer aldı
16:54
İstanbul Havalimanı, Dünya’nın en İyi havalimanları listesinde 14. sıraya yükseldi
İstanbul Havalimanı, Dünya'nın en İyi havalimanları listesinde 14. sıraya yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2025 13:10:55. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye'nin Diplomatik Rolü: Rusya-Ukrayna Krizinde Aktör - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.