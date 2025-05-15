Türkiye\'nin Diplomatik Rolü: Rusya-Ukrayna Krizinde Aktör

Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Sinem Ünaldılar, Avrupa Birliği ile ilişkilerinde sorunlar yaşamış bir ülke olarak Türkiye'nin, güvenlik ve savunma konularındaki yetkinliği sayesinde önemli bir aktör olduğunu belirtti.

Doç. Dr. Sinem Ünaldılar dış politikanın sıcak gündemi Rusya-Ukrayna-Türkiye ilişkileri konusunda değerlendirmelerde bulundu. Doç. Dr. Ünaldılar, Türkiye'nin uluslararası sistemdeki stratejik rolüne dikkat çekti.

Türkiye'nin, Rusya- Ukrayna sorununda iki tarafla da konuşabilen nadir aktörlerden biri olduğunu dile getiren Doç. Dr. Ünaldılar, "Türkiye, savaşın ilk günlerinden bu yana Rusya-Ukrayna krizinde aktif bir arabuluculuk rolü üstleniyor. Bu çaba, Türkiye'nin uzun süredir uluslararası düzeyde emek verdiği bir pozisyon. 2022'deki Antalya Diplomasi Forumu'nda Lavrov ve Zelenski'yi bir araya getiren bir görüşme gerçekleşmişti. İstanbul'da gerçekleşecek olan barış görüşmeleri ve tahıl koridoru girişimiyle Türkiye, diplomatik kapasitesini bir kez daha gösterdi. Barış yönünde atılacak önemli bir adımda Türkiye'nin buna dahil olması çok anlamlı olacaktır. Başından beri müzakerelerde yer alma isteğini ortaya koyan Türkiye, bu pozisyonunu yeniden güçlendirme fırsatına sahip olacak" dedi.

Rusya-Ukrayna Savaşının transatlantik ilişkilerin doğasına doğrudan etki ettiğini dile getiren Doç. Dr. Ünaldılar, "Savaşın ilk yıllarında Biden yönetimi ile Avrupa Birliği arasındaki yakın iş birliği, transatlantik ittifakını yeniden canlandırdı. NATO'nun Madrid Stratejisi'ne de yansıyan bu iş birliği, Avrupa ve Amerika'nın ortak tehdit algısıyla şekillendi. Ancak Trump'ın yeniden iktidara gelmesiyle bu birliktelik sorgulanmaya başladı. Trump'ın Amerika'nın Ukrayna'ya desteği çekebileceği yönündeki açıklamaları, Avrupa ile arasındaki dayanışma duygusunu zayıflattı. Avrupa Birliği bu duruma karşı kendi savunma kapasitesini artırmaya yöneldi. Army Europe ve European Readiness 2030 gibi girişimler, Avrupa'nın savunma özerkliğini güçlendirme arayışının bir parçası. Bu da Türkiye'yi Avrupa için yeniden stratejik bir ortak haline getiriyor" dedi.

"Türkiye Avrupa savunmasında daha değerli bir aktöre dönüşebilir"

Doç. Dr. Ünaldılar, "Avrupa Birliği ile ilişkilerinde sorunlar yaşamış bir ülke olarak Türkiye, güvenlik ve savunma konularındaki yetkinliği sayesinde yeniden önemli bir aktör olarak gündeme geldi. Türkiye'nin NATO içindeki ikinci büyük orduya sahip olması ve savunma sanayindeki ilerlemeleri, AB'nin Türkiye'yi yanına alma ihtiyacını artırabilir" diye konuştu.

"Barış sürecine yaklaşıyoruz"

Rusya-Ukrayna savaşının geleceğine dair öngörülerini paylaşan Doç. Dr. Ünaldılar, "Taraflar ekonomik ve siyasi olarak yıprandı. Tarafların kendi halklarına bir zafer sunma mecburiyeti, barış sürecini zorlaştırsa da tarafsızlık, Kırım ve doğu bölgelerinin statüsü gibi başlıklar üzerinden müzakereler yürütülebilir. Trump'ın baskıları ve Batı'nın desteğinde yaşanan yorgunluk, süreci hızlandırabilir. Barış müzakerelerinin ne kadar süreceği belirsiz olsa da, kısa vadede kanın durması yönünde gelişmeler beklenebilir" diyerek sözlerini noktaladı. - İZMİR