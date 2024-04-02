Türkiye'nin en genç kadın belediye başkanı oldu
Türkiye'nin en genç kadın Belediye Başkanı Zeynep Çelik: "Çok çabaladık, uğraştık ve kazandık"
ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesinde Bağımsız Belediye Başkan Adayı Zeynep Çelik, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanarak, belediye başkanı oldu. Çelik, seçim sonrasında Türkiye'nin en genç kadın belediye başkanı olma unvanını kazandı.
İş adamı Mehmet Çelik'in kızı 22 yaşındaki Zeynep Çelik, belediye seçimlerine bağımsız aday olarak girdi. Zeynep Çelik, resmi olmayan sonuçlara göre Kalkım beldesinin yeni belediye başkanı oldu. Bu neticeyle Çelik, Türkiye'nin en genç kadın belediye başkanı olma unvanını kazandı.
Bu hafta içinde mazbatasını alarak göreve başlaması beklenen Kalkım Belediye Başkanı Zeynep Çelik, "22 yaşındayım. Doğma büyüme Kalkımlıyım. Buranın sorunlarını gördüm ve Kalkım Belediye Başkanı adayı oldum. Destekçilerimle birlikte çok çabaladık, uğraştık ve kazandık" dedi.
Projelerini anlatan Türkiye'nin en genç Belediye Başkanı Çelik, "Doğal gaz ve hastane projemiz var. Burası biraz merkeze uzak olduğu için hastane sorunu oluyor. 20 yataklı bir hastane düşünüyoruz" dedi.
Kalkım'a Belediye Başkanı olarak hizmet vermek için çalışacağını ifade eden Çelik, "Çok gurur verici bir his. Güzel yorumlar alıyorum. Mutlu oluyorum bunları görünce. Ben de beni destekleyenlere layık olacağım. Bu makama beni layık gördüler. Ben de gereken, elimden gelen ne varsa hizmet vermek için çabalayacağım" diye konuştu.
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Van İl Seçim Kurulu, DEM Parti Belediye Başkan Adayı Abdullah Zeydan'ın seçilme yeterliliği olmadığına ve mazbatanın en yüksek ikinci oyu alan adaya verilmesini kararlaştırdı.
İYİ Parti'den Mersin Mut İlçe Belediye Başkanı seçilen Murat Orhan, mazbatasını alarak görevine başladı. Orhan, seçim öncesi verdiği vaatlerin arkasında olduğunu belirterek, Mut'a güzel hizmetler yapacaklarını söyledi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "AK Parti kurulları sorumluluğunu yerine getirecek tüm mesajları alınacağı bir şekilde buna uygun siyasetler üretmeye devam edecektir.
Şırnak'ta DEM Parti Şırnak Belediye Başkan adayı Turan Saltan'ın da aralarında bulunduğu 11 kişi, izinsiz yürüyüş yapmak istedikleri için polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere Ankara'dan Brüksel'e hareket etti. Fidan, toplantı süresince mevkidaşlarıyla ikili temaslarda da bulunacak.
Bağımsız aday Cengiz Kan, Kandıra İlçe Seçim Kuruluna geçersiz oyların yeniden sayılması için itiraz dilekçesini teslim etti. Kan, tüm sandıklardaki 2 bin 906 geçersiz oy pusulasının sayılmasını talep etti ve sonuçları etkileyebileceğini ifade etti. Ayrıca, bazı sandıklarda memur üye bulunmadığını da iddia etti. Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayı Erol Ölmez 10 bin 745 oy alarak Kandıra Belediye Başkanı seçilmişti.
Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Kaynarca beldesinde yapılan itiraz sonucunda oylar yeniden sayıldı. Kesin olmayan sonuçlara göre CHP'nin adayı Neşe Çevikbaş 736 oy, AK Parti'nin adayı Sedef Yörükön ise 735 oy almıştı. İtiraz üzerine İlçe Seçim Kurulu, 1556 seçmenin oy kullandığı 7 sandığın yeniden sayılmasına karar verdi. Yapılan sayım sonucunda CHP'nin adayı Çevikbaş'ın oyu 2 artarak 738'e, AK Parti'nin adayı Yörükön'ün oyu ise 2 artarak 737'ye yükseldi.
AK Parti ve CHP ilçe temsilcileri, Beykoz İlçe Seçim Kuruluna başvurarak geçersiz oyların yeniden sayılması ve maddi hataların düzeltilmesini talep etti. İlçe Seçim Kurulu itirazlara ilişkin karar toplantısını sürdürürken, partililerin sonuçları beklemesi devam ediyor. Beykoz'da CHP'li Alaattin Köseler, resmi olmayan sonuçlara göre AK Partili Murat Aydın'ı yüzde 0,96 oy farkıyla geride bıraktı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 31 Mart seçimlerinin partinin yol ve siyasetler açısından bir dönüm noktası olacağını belirtti. Çelik, seçimlerin demokrasi geleneğimize uygun bir şekilde geçtiğini ve Türk demokrasisinin gücünü gösterdiğini vurguladı. Ayrıca, seçim sonuçlarını derinlemesine ele alacaklarını ve milletin mesajını doğru şekilde değerlendireceklerini söyledi.
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