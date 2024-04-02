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Politika

Türkiye'nin en genç kadın belediye başkanı oldu

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Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesinde Bağımsız Belediye Başkan Adayı Zeynep Çelik, seçimi kazanarak Türkiye'nin en genç kadın belediye başkanı oldu.

02.04.2024 17:45  Güncelleme: 17:57
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Türkiye'nin en genç kadın belediye başkanı oldu

Türkiye'nin en genç kadın Belediye Başkanı Zeynep Çelik: "Çok çabaladık, uğraştık ve kazandık"

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesinde Bağımsız Belediye Başkan Adayı Zeynep Çelik, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanarak, belediye başkanı oldu. Çelik, seçim sonrasında Türkiye'nin en genç kadın belediye başkanı olma unvanını kazandı.

İş adamı Mehmet Çelik'in kızı 22 yaşındaki Zeynep Çelik, belediye seçimlerine bağımsız aday olarak girdi. Zeynep Çelik, resmi olmayan sonuçlara göre Kalkım beldesinin yeni belediye başkanı oldu. Bu neticeyle Çelik, Türkiye'nin en genç kadın belediye başkanı olma unvanını kazandı.

Bu hafta içinde mazbatasını alarak göreve başlaması beklenen Kalkım Belediye Başkanı Zeynep Çelik, "22 yaşındayım. Doğma büyüme Kalkımlıyım. Buranın sorunlarını gördüm ve Kalkım Belediye Başkanı adayı oldum. Destekçilerimle birlikte çok çabaladık, uğraştık ve kazandık" dedi.

Projelerini anlatan Türkiye'nin en genç Belediye Başkanı Çelik, "Doğal gaz ve hastane projemiz var. Burası biraz merkeze uzak olduğu için hastane sorunu oluyor. 20 yataklı bir hastane düşünüyoruz" dedi.

Kalkım'a Belediye Başkanı olarak hizmet vermek için çalışacağını ifade eden Çelik, "Çok gurur verici bir his. Güzel yorumlar alıyorum. Mutlu oluyorum bunları görünce. Ben de beni destekleyenlere layık olacağım. Bu makama beni layık gördüler. Ben de gereken, elimden gelen ne varsa hizmet vermek için çabalayacağım" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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